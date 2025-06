Tim: se hai meno di 30 anni puoi avere i giga illimitati

Al giorno d’oggi, il punto fondamentale all’interno della vita di ognuno di noi è rappresentato dalla promozione attiva sul suo numero di cellulare, l’offerta in questione è infatti necessaria per permettere agli utenti di utilizzare al massimo il proprio smartphone e di restare costantemente connessi con la propria vita digitale, usufruire infatti di minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati risulta essenziale per poter svolgere attività banali, come pubblicare una foto sui social o attività più serie, come inviare una mail di lavoro.

E comunque che scegliere un’offerta adatta alle nostre necessità rappresenta uno step fondamentale e dunque anche scegliere l’offerta giusta è davvero molto importante, di conseguenza bisogna valutare attentamente le varie possibilità che il mercato della telefonia mette a disposizione della clientela e non a caso qui in Italia le offerte sono davvero tante, i provider telefonici infatti forniscono cataloghi davvero ricchi e pensati per accontentare letteralmente chiunque, un operatore che può essere una valida opzione sicuramente e TIM, quest’ultimo infatti da tanti anni mette a disposizione cataloghi davvero interessanti e recentemente ha attivato una promo che garantisce ottime caratteristiche con un super bonus, scopriamo di cosa si tratta.

Giga illimitati

L’offerta in questione è accessibile solo agli under 30 e mette a disposizione 200 GB di traffico dati in connettività 5G ultra di team con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese con 10 € da pagare come costo di attivazione, ma non è finita qui, se avete una linea fissa con una promozione attiva nel salotto di casa potrete evolvere l’offerta mobile ottenendo i giga illimitati, il tutto ovviamente allo stesso prezzo, l’attivazione può essere tranquillamente effettuata sul sito ufficiale di TIM in pochi semplici clic, L’offerta permette anche di effettuare la portabilità da alcuni operatori virtuali, se rispettate i seguenti requisiti, dunque non esitate a procedere all’attivazione.