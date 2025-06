Huawei Band 10 a prezzo da SALDO su AliExpress: sconto del 71%

Huawei Band 10 è lo smartwatch che tutti devono acquistare nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto di relative piccole dimensioni, poiché comunque è sostanzialmente adatto a tutti con 43,45 x 24,86 x 8,99 millimetri di spessore e peso di 15 grammi (senza cinturino), oltre che essere facilmente utilizzabile con qualsiasi sistema operativo in commercio (sia android che iOS).

Il display è appunto da 1,47 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 194 x 368 pixel e 282 ppi, completamente touchscreen, con cornici sottilissime ed una piacevole sensazione di infinity display. La variante che potete acquistare su AliExpress a prezzo scontato prevede cinturino realizzato in silicone, disponibile in varie colorazioni (e sostituibile facilmente), con cassa in lega d’alluminio.

I sensori integrati all’interno del device sono indubbiamente molteplici, parliamo di IMU a 9 assi, ottico per la frequenza cardiaca ed anche il sensore per luce ambientale, così da regolare in automatico l’intensità luminosa.

AliExpress: approfittate subito dello sconto sullo smartwatch

E’ indubbio che stiamo parlando di uno degli smartwatch dal miglior rapporto qualità/prezzo tra quelli attualmente in circolazione, per il semplice fatto che il consumatore non si ritrova più a pagare 88,92 euro per il suo acquisto, ma potrà semplicemente approfittare della riduzione effettiva del 71%, arrivando ad un investimento finale di soli 25,36 euro. Oltre a questo è previsto un cashback, o meglio definito rimborso automatico, del 5%. Premete qui per acquistarlo.

Lo smartwatch può essere utilizzato in ogni ambiente, senza preoccupazioni importanti sulla impermeabilità, essendo impermeabile fino a 5 ATM. La connettività si affida al bluetooth 5.0 e WiFi a 2.4GHz (per il collegamento alla rete internet per gli aggiornamenti). La durata della batteria rappresenta infine un altro suo plus da tenere in considerazione in fase d’acquisto, proprio perché riesce a raggiungere circa 14 giorni di utilizzo continuativo, con supporto alla ricarica rapida (sono numeri standard, che dipendono direttamente dal modo di utilizzo).