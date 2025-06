Netflix e Prime Video: come evitare le pubblicità in maniera legale

Con l’aumento dei costi di produzione, sia Netflix sia Prime Video hanno deciso di spingere sempre di più sui piani economici con pubblicità, ampliando la durata degli spot. Secondo quanto riportato, Amazon è passata da un carico iniziale di 2-3,5 minuti a oltre 6 minuti di pubblicità per ora di contenuto. E per molti utenti, queste interruzioni stanno diventando un vero fastidio.

Chi non vuole affrontare i costi dei piani premium, ma desidera comunque guardare film e serie TV senza spot, ha a disposizione una soluzione del tutto legale. La chiave è utilizzare la funzione di download offerta direttamente dalle app mobili di entrambi i servizi.

Come funziona la riproduzione senza spot su dispositivi mobili

Il meccanismo è semplice: scaricando un contenuto — un episodio o un film — direttamente sul proprio smartphone o tablet, questo verrà riprodotto senza alcuna pubblicità, anche se l’abbonamento prevede la visualizzazione di spot. Non è necessario attivare la modalità aereo, né disattivare il Wi-Fi: basta avviare il download e poi avviare la visione.

La riproduzione offline è possibile su entrambe le piattaforme. In particolare, Netflix permette anche di avviare il contenuto scaricato direttamente dalla ricerca, senza accedere alla sezione “Download”, se riconosce che è presente in memoria. Questo aiuta anche a risparmiare traffico dati, dato che l’app preferisce utilizzare la versione locale del file.

Un’alternativa utile, ma limitata ai dispositivi mobili

Naturalmente, il sistema ha una limitazione importante: non è efficace sulle smart TV. Gli utenti che sono dunque soliti guardare Netflix o Prime Video sul grande schermo, dovranno per forza di cose accettare di dover guardare qualche pubblicità durante i contenuti. In caso contrario, l’unica soluzione è quella di sottoscrivere abbonamenti che non prevedono pubblicità, ma ad un costo superiore. È chiaro però che, siccome molte persone usano questi servizi in mobilità, una soluzione del genere può tornare più che utile in diversi frangenti.