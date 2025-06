Cupra Born affronta un restyling: più stile, più tecnologia

Senza annunci ufficiali ma con test su strada ormai evidenti, Cupra si prepara a rinnovare uno dei suoi modelli simbolo della transizione elettrica. La Born, prima vettura a batteria prodotta dal marchio. Non è stato ancora possibile vedere tutte le sue nuove caratteristiche. In quanto la zona anteriore e posteriore della vettura risultano ancora coperte. Si tratta probabilmente di un segno che è proprio lì che Cupra ha concentrato gli interventi più rilevanti.

Cupra Born: interni e guida, il comfort incontra l’efficienza

Il frontale, secondo quanto si può intuire, riceverà una nuova configurazione dei gruppi ottici. Non mancherà la tipica firma luminosa a tre punti, marchio di fabbrica del brand. Il cofano sarà probabilmente rivisto, insieme a un paraurti più aggressivo, pensato per rafforzare l’identità sportiva della Born. Nella parte posteriore, invece, ci si attende una nuova grafica dei fari e alcune modifiche leggere al paraurti. Anche le colorazioni saranno aggiornate, così come i cerchi in lega, che potrebbero presentare linee più moderne e dinamiche.

All’interno del veicolo ci si aspetta un deciso salto di qualità. Le immagini disponibili però non mostrano dettagli. Il sistema di intrattenimento dovrebbe essere completamente aggiornato, offrendo un’interfaccia più fluida e nuove funzionalità digitali. Il cruscotto potrebbe ricevere alcuni ritocchi stilistici. Mentre i materiali utilizzati saranno probabilmente migliorati, per aumentare il comfort e l’impressione di qualità percepita. Nuovi rivestimenti, combinazioni di colori e finiture renderanno l’ambiente interno più accogliente. Ma soprattutto al passo con le esigenze di un pubblico sempre più esigente.

Dal punto di vista meccanico, non si prevedono grosse rivoluzioni. Il restyling non dovrebbe stravolgere le attuali motorizzazioni, anche se potrebbero arrivare alcuni cambiamenti volti a migliorare l’efficienza complessiva e, di conseguenza, l’autonomia. Il telaio e l’assetto potrebbero anch’essi essere oggetto di miglioramenti per esaltare ulteriormente la tenuta di strada e la reattività. Per tutti gli interessati, la nuova Born potrebbe fare il suo debutto ufficiale all’inizio del 2026. Con lo sviluppo in fase avanzata, nei prossimi mesi emergeranno sicuramente ulteriori dettagli