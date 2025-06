Microsoft: antivirus esterni fuori dal kernel di Windows

Microsoft

Microsoft sta lavorando ad alcune modifiche da apportare al suo noto sistema operativo Windows. L’intento dell’azienda è rimuovere l’accesso degli antivirus di terze parti al kernel di Windows. Una mossa che potrebbe riscrivere l’equilibrio nel settore della sicurezza informatica, sollevando interrogativi su trasparenza e concorrenza. Tuttavia, al contempo potrebbe davvero essere garanzia di sicurezza per gli utenti che lo adottano.

Il kernel è il cuore del sistema: gestisce processi, memoria, hardware. Storicamente, gli antivirus più avanzati vi accedevano per offrire una protezione profonda, monitorando attività sospette in tempo reale. Ma quell’accesso comporta anche una serie di rischi. Qualsiasi codice ottimizzato in modo errato — o peggio, compromesso — può generare instabilità o diventare una falla.

Mossa inaspettata per Microsoft, l’azienda vuole limitare l’accesso al cuore del sistema operativo con conseguenze per la sicurezza e sul mercato

Con il nuovo approccio, Microsoft punta a una sicurezza più integrata e standardizzata. Windows Defender, il proprio antivirus, è già progettato per operare in questo contesto e con questo modus operandi. Le soluzioni esterne, invece, potrebbero trovarsi tagliate fuori o costrette a ripensare completamente il loro funzionamento in un’altra ottica.

I produttori indipendenti, ad esempio, non hanno preso bene questa decisione di Microsoft riguardante la gestione degli antivirus. Alcuni parlano di abuso di posizione, altri temono che la sicurezza diventi un “monopolio” interno, rischiando di portare con sé più svantaggi che vantaggi. Il timore è che questa scelta, pur legittima dal punto di vista ingegneristico, spinga l’utente verso un’unica soluzione che è proprio quella proposta da Microsoft.

Resta anche il dubbio se sia più sicuro un sistema chiuso e integrato, o uno aperto e diversificato. La risposta, come spesso accade, dipenderà da come verranno gestite le eccezioni, i margini di collaborazione, e soprattutto la fiducia che Microsoft saprà costruire attorno alla sua promessa di “più protezione ma meno libertà”.