Microsoft: Build non si svolgerà più a Seattle

Nel 2026, il celebre evento per sviluppatori Build di Microsoft non si svolgerà più nella città di Seattle. Ciò segna la fine di un’era per la metropoli che ha ospitato tutte le edizioni in presenza. Ciò dal 2017. L’annuncio è giunto direttamente dall’azienda. Quest’ultima ha comunicato l’intenzione di spostare la sede della conferenza a partire dal prossimo anno. Al momento, però, non ha specificato le motivazioni ufficiali dietro tale decisione. Il Build 2025 sarà dunque l’ultima edizione a tenersi nel centro congressi di Seattle, città che tra l’altro ospita anche la sede principale di Microsoft.

Microsoft opta per un cambio di sede per l’evento Build

Anche se le comunicazioni ufficiali siano rimaste vaghe, alcune indiscrezioni sembrano puntare il dito verso lo stato attuale di degrado di alcune aree urbane della città. Secondo quanto riportato dal giornale The Seattle Medium, all’interno di Microsoft sarebbe circolata una mail intitolata “Cancellazione definitiva“. La quale elenca le difficoltà riscontrate da numerosi partecipanti delle ultime edizioni. Si parla di sporcizia diffusa, consumo di droghe in pubblico e forte presenza di senzatetto.

Sul fronte pubblico, però, il tono è stato molto più cauto. Un portavoce di Microsoft ha espresso gratitudine verso Seattle e la sua comunità per il sostegno dimostrato nel corso degli anni, ribadendo che l’azienda continuerà a organizzare un grande evento dedicato agli sviluppatori. Anche se la nuova sede non è stata ancora rivelata. Proprio riguardo tale informazioni stanno emergendo numerose voci.

In tanti si chiedono quale sarà la prossima città che ospiterà il Microsoft Build. Le candidate più accreditate sembrano essere San Francisco e Las Vegas. Ma si tratta solo di speculazioni, considerando che non è stata diffusa nessuna conferma ufficiale da parte di Microsoft. Non resta quindi che attendere e scoprire quale metropoli erediterà il ruolo finora ricoperto da Seattle come casa dell’evento annuale dedicato agli sviluppatori per le prossime edizioni.