Lyca Mobile: il 5G e 150GB ogni mese, la promo migliore di giugno

Lyca Mobile, gestore virtuale attivo in Italia e in molti altri Paesi, propone una promozione dal profilo molto competitivo, rivolta a chiunque desideri cambiare operatore senza affrontare costi eccessivi. La nuova offerta garantisce tanti giga in 5G, comunicazioni illimitate e due mesi gratuiti per chi sceglie di attivarla in questo periodo.

I dettagli della promozione Lyca Mobile

La promo prevede ogni mese 150 giga con navigazione in 5G senza costi aggiuntivi, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. Il tutto al prezzo bloccato di 5,99€ al mese per sempre, senza vincoli contrattuali né aumenti futuri. La rete 5G certamente è una delle ragioni principali per cui gli utenti scelgono questa promozione del provider virtuale. Tra tutti i vantaggi di cui l’offerta dispone c’è anche la possibilità di beccarsi ben due mesi gratuitamente, senza pagare nulla e cominciando a pagare solo dopo 60 giorni il prezzo di 5,99€. È proprio questo dunque che porta gli utenti a scegliere anche questo mese Lyca Mobile. Effettivamente è davvero difficile trovare opportunità di questo genere soprattutto nel mondo della telefonia mobile e virtuale, dove c’è sempre tanta quantità ma con una qualità minore rispetto agli altri gestori. Non è però questo il caso

Offerta aperta a tutti gli utenti

L’attivazione è possibile per chiunque, senza limitazioni relative all’operatore di provenienza. Non è quindi necessario arrivare da un gestore specifico per beneficiare di questa promozione, un dettaglio che rende la proposta ancora più accessibile.

Con 150 giga in 5G, prezzo fisso, chiamate e SMS illimitati e due mesi in omaggio, Lyca Mobile si posiziona come una delle opzioni più interessanti nella fascia economica. Una scelta pensata per chi vuole risparmiare, senza rinunciare a prestazioni moderne e condizioni chiare. Tutto ciò dunque arriva anche questo mese, proprio per gli utenti che vogliono risparmiare senza perdere nulla. Potrebbe essere questa l’occasione giusta.