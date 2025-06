Apple: confermati i problemi per alcuni Mac mini 2023?

Tra i dispositivi Apple più recenti, una particolare attenzione è stata rivolta ai Mac mini del 2023. Con particolare riferimento a quelli prodotti in un intervallo temporale preciso: tra il 16 giugno e il 23 novembre 2024. Alcuni di tali modelli, infatti, stanno manifestando un malfunzionamento importante che compromette il funzionamento stesso del computer. Nello specifico, si tratta di un problema legato all’alimentazione. I dispositivi smettono di ricevere corrente elettrica e, quindi, non si accendono più. Apple ha riconosciuto ufficialmente l’esistenza di tale difetto. Ha però precisato che si tratta di una “piccolissima percentuale” di unità coinvolte.

Apple: cosa fare con i Mac mini 2023 malfunzionanti?

Per affrontare la questione, l’azienda di Cupertino ha avviato un’iniziativa dedicata chiamata “Programma di assistenza per Mac mini per No Power Issue”. Quest’ultima è rivolta solo ai modelli Mac mini 2023 dotati di chip M2. Nessun altro modello è incluso in tale intervento straordinario.

Il programma è completamente gratuito. Prevede un processo di verifica dell’idoneità che parte dall’identificazione del dispositivo. Gli utenti devono inserire il numero di serie del proprio Mac. Ciò è possibile attraverso uno strumento disponibile sul sito ufficiale di Apple. Dopo aver confermato che il dispositivo rientra tra quelli coperti, si può procedere con la richiesta di assistenza.

La riparazione può essere effettuata scegliendo tra due opzioni. Gli utenti possono portare il dispositivo in un Centro Assistenza Autorizzato Apple. Oppure prendere un appuntamento presso un Apple Store. È importante sottolineare che la partecipazione a tale programma non modifica in alcun modo la copertura della garanzia, né la estende né la riduce. Si tratta di un’iniziativa separata, pensata per risolvere un problema specifico emerso dopo la distribuzione di una particolare partita di dispositivi.

Il programma messo a disposizione da Apple resterà attivo per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di acquisto del prodotto. Se il vostro Mac mini sta riscontrando tali problemi, è dunque consigliabile effettuare quanto prima la verifica per capire se si ha diritto all’intervento gratuito.