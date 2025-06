ho. Mobile e la promo da 200GB in 5G: così ha battuto TIM e Iliad

ho. Mobile, gestore virtuale su rete Vodafone, aggiorna la propria offerta includendo finalmente la navigazione in 5G, mantenendo la filosofia di sempre: prezzo fisso, zero sorprese e attivazione semplice. Il nuovo piano si rivolge a chi desidera tanti dati, comunicazioni illimitate e flessibilità nella scelta della SIM, anche in formato digitale. Il provider virtuale dimostra quindi di avere sempre più possibilità di vincere contro la concorrenza, anche a giugno.

Cosa prevede l’offerta ho. Mobile 200 GB

L’offerta include ogni mese 200 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti, al costo di 9,99€ al mese per sempre. Si tratta di un passo in avanti significativo per il brand, che introduce finalmente la rete 5G, migliorando l’esperienza di navigazione per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo.

Il costo di attivazione parte da 2,99€ una tantum e può variare in base all’operatore di provenienza. In aggiunta, è possibile richiedere il piano in formato eSIM pagando 1,99€, evitando così i tempi di attesa legati alla spedizione o al ritiro fisico della SIM. In alternativa, si può comunque ricevere la SIM tradizionale a casa o attivarla tramite SPID, per una procedura completamente digitale.

Assistenza potenziata con WhatsApp

Una delle novità introdotte di recente da ho. Mobile è il servizio di assistenza via WhatsApp, pensato per offrire supporto rapido e diretto agli utenti, senza bisogno di chiamare o inviare email. Una soluzione comoda e immediata, in linea con le abitudini digitali più diffuse.

Con questa nuova offerta, ho. Mobile punta su trasparenza, connettività veloce e accesso semplificato, proponendo un piano adatto a chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e costi sostenibili, senza rinunciare alla comodità della gestione digitale e a un servizio clienti più accessibile. Scegliere dunque questa offerta non solo garantire a tanti contenuti da utilizzare durante il mese ma anche un’assistenza senza precedenti.