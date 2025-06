Google Orologio si prepara a un restyling con Material 3 Expressive

Google ha avviato il lento processo di aggiornamento dell’app Orologio, portandola verso una estetica Material 3 Expressive. Questa applicazione, che spesso è stata trascurata rispetto ad altre, resta però essenziale per milioni di utenti Android ogni giorno. Con l’ultimo aggiornamento alla versione 7.14, l’app riceve le prime modifiche visive che anticipano un rinnovamento più profondo che è previsto per la prossima versione 8.

I cambiamenti al momento sono prevalentemente estetici. I classici toggle per attivare o disattivare sveglie e opzioni si mostrano ora con un design più arrotondato. Ma anche spesso e colorato. Il contorno ben visibile quando l’interruttore è spento rende l’interfaccia più coerente con il resto del sistema operativo. Questi aggiornamenti si notano sia nella lista delle sveglie sia nel menù impostazioni, portando anche un tocco di modernità senza però stravolgere totalmente l’esperienza complessiva.

Un futuro più dinamico e leggibile per Google Orologio

Il restyling introdotto con la versione 7.14 rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio. La versione 8 dell’app, già avvistata in anteprima, promette infatti una trasformazione molto più marcata. Il nuovo design Material 3 Expressive prevede caratteri più grandi per migliorare di gran lunga la leggibilità e un pannello di creazione degli allarmi completamente rinnovato. Ma anche dei pulsanti ridisegnati per una gestione più intuitiva delle sveglie.

Un elemento particolarmente interessante sarà lo sfondo dinamico che si adatterà al wallpaper del dispositivo, sostituendo il classico sfondo statico attuale. Questa novità porterà un aspetto più personale e moderno, in linea con l’intero ecosistema Google. Le modifiche più significative non sono ancora disponibili per tutti gli utenti, poiché queste verranno probabilmente distribuite lato server nei prossimi giorni.

L’aggiornamento corrente però rappresenta un importante passo verso un’app più fresca e visivamente armonica, in perfetta sintonia con la filosofia del Material 3 Expressive. Per gli utenti Android, questo significa attendersi presto un’esperienza d’uso più piacevole e aggiornata.