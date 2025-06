EngineAI migliora il modo in cui cammina il suo robot

Nel panorama della robotica umanoide, una startup cinese sta attirando l’attenzione per i suoi recenti progressi. Si tratta di EngineAI il cui scopo è rendere la camminata dei robot sempre più simile a quella degli esseri umani. L’azienda, con sede a Shenzhen, ha messo a punto una tecnologia di controllo avanzata capace di far camminare i suoi robot con le gambe dritte. Tale traguardo è il frutto di un sistema che combina dati biometrici reali, tecniche di apprendimento e affinamento continuo grazie a feedback ricevuti da ambienti di prova reali. Il robot che incarna tali progressi è il PM01, una piattaforma compatta, open-source e leggera, che ha già fatto parlare di sé grazie a performance fuori dal comune.

PM01 di EngineAI e le sue abilità nel movimento

Con un’altezza di 1,11 metri e un peso contenuto di 32 chilogrammi, il robot riesce a mantenere una sorprendente agilità. Ciò grazie ai suoi 24 gradi di libertà, di cui 12 nelle articolazioni motorizzate. Elementi che lo rendono capace di movimenti fluidi e realistici, e a una velocità di camminata che può arrivare fino a 2 metri al secondo.

Nel febbraio 2025, il PM01 ha raggiunto un nuovo traguardo, diventando il primo robot umanoide a eseguire un front flip completo. In seguito, ha dimostrato notevoli capacità di coordinazione e fluidità nei movimenti, partecipando a una coreografia ispirata alla famosa “Axe Gang Dance” del film Kung Fu Hustle. Accanto a ballerini umani professionisti.

A rendere possibile tutto ciò è una sofisticata intelligenza artificiale integrata, che si distingue per un approccio adattivo. A differenza di altri robot che si affidano a sistemi di controllo predittivo più adatti ad ambienti stabili, EngineAI ha puntato su un apprendimento continuo basato sull’esperienza nel mondo reale. Ciò consente ai suoi robot di reagire in modo più efficace e naturale anche in scenari dinamici o non strutturati.

Dal punto di vista tecnico, il PM01 monta una telecamera Intel RealSense, un’interfaccia touchscreen centrale. Un processore Intel N97 e una CPU NVIDIA Jetson Orin. Tali componenti lavorano insieme per fornire elaborazione AI in tempo reale. Inoltre, la batteria a sgancio rapido assicura fino a due ore di autonomia. Rendendolo ideale per la ricerca e lo sviluppo avanzato. Il nuovo robot viene offerto a un prezzo competitivo, circa 11.000 euro per la versione base.