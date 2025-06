Samsung e Nvidia insieme nel settore della robotica

Nel panorama sempre più dinamico della robotica avanzata, Skild AI si distingue come uno degli attori più promettenti. La startup californiana ha attirato importanti investimenti durante il suo round di finanziamento di Serie B, portando la sua valutazione a circa 4,2 miliardi di euro. Tra i protagonisti di tale operazione figurano due giganti del settore tecnologico: Samsung Electronics e Nvidia. La prima ha investito 10 milioni di dollari, mentre la seconda ha puntato ben 25 milioni. Sottolineando il crescente interesse per l’intelligenza artificiale “fisica”, ovvero quella che combina software evoluto e hardware robotico in grado di apprendere e interagire in modo autonomo con l’ambiente reale. Skild AI si occupa proprio di questo. L’azienda sviluppa software capaci di far percepire, muovere e prendere decisioni ai robot.

Samsung e Nvidia: nuovo investimento per Skild AI

L’investimento di Nvidia, in particolare, si inserisce in una strategia più ampia. Quest’ultima mira alla costruzione di un ecosistema basato su robotica e veicoli autonomi. L’azienda è già attiva in tale ambito, con partecipazioni in realtà come Figure AI e Serve Robotics. Confermando la sua visione della robotica come uno dei principali driver di crescita futura.

Samsung, dal canto suo, ha scelto un approccio più prudente, ma strategico. Pur nutrendo qualche riserva sulla qualità di alcune funzionalità offerte da Skild rispetto alla concorrenza, il colosso sudcoreano ha comunque deciso di investire per restare vicino all’innovazione. Oltre che per mantenere una certa posizione nel settore, evitando però impegni troppo vincolanti. Inoltre, Samsung ha recentemente acquisito una quota in Physical Intelligence, altra giovane realtà del settore. Valutata circa 2,2 miliardi di euro. Allo stesso tempo, Samsung continua a sviluppare soluzioni innovative come Ballie. Ovvero un assistente mobile capace di proiettare immagini e comunicare con l’utente, il cui lancio è atteso entro l’anno in collaborazione con Google. Inoltre, la società controlla la maggioranza di Rainbow Robotics, azienda attiva proprio nel settore dei robot umanoidi.

Il quadro si fa ancora più interessante se si considera il ruolo di SoftBank, principale investitore in Skild AI con un contributo di 93 milioni di euro. Il colosso giapponese sembrerebbe già preparare un ulteriore round di investimento da oltre 465 milioni, segno evidente della sua fiducia nella robotica come settore chiave per il futuro.