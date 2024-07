Cupra Born VZ: la versione più potente dell'elettrica arriva in Italia

La Cupra Born VZ, la versione più potente dell’auto elettrica spagnola, è finalmente disponibile per l’ordine in Italia. Dopo la sua presentazione ad inizio anno, è finalmente giunto per la nostra gioia il momento del debutto sul mercato italiano, insieme a diverse novità per gli altri modelli.

La Cupra Born VZ si distingue per il suo nuovo powertrain. Ora ha un motore elettrico che produce ben 326 CV (240 kW) di potenza. Questo permette alla vettura passare da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi, raggiungendo premendo sull’acceleratore una velocità massima di 200 km/h. La Cupra è poi alimentata da una batteria con una capacità di 79 kWh grazie al quale riesce a donare alla clientela un’autonomia a dir poco impressionante di 599 km. La società ha poi apportato numerose ottimizzazioni al telaio e all’asset della Born VZ per migliorare la dinamica di guida. Sono stati rivisitati il setting del Dynamic Chassis Control (DCC), la taratura dello sterzo progressivo e l’impianto frenante.

Prezzo della Cupra Born VZ e novità per la Model Year

La dotazione della Cupra Born VZ include ora dei fantastici cerchi in lega da 20″ Thunderstorm. L’auto possiede poi LED Ambient Light e sedili CUP Bucket ultra comodi. Quel che sorprende è poi il sistema infotainment con display touch da 12,9″ e i vari sistemi di assistenza di cui è dotata per una guida sempre perfetta. Chi siederà al suo volante avrà a disposizione il Front Assist, l’ACC, l’avviso di pericolo C2X, l’Intelligent Park Assist e moltissimo altro ancora. Ma veniamo al dunque: il prezzo di partenza per la Cupra Born VZ in Italia è di 52.550 euro.

Per il nuovo Model Year 2025 della Cupra Born, invece, hanno implementato aggiornamenti che riguardano le dotazioni di serie. La CUPRA Born Impulse+, ad esempio, offre ora un’autonomia fino a 428 km e due nuovi pacchetti standard con migliorie per la tecnologia e per la sicurezza. Inoltre, altra novità apprezzabile per gli amanti dello stile è che il colore metallizzato Geyser Silver diventa di serie l’intera gamma, mentre il colore Vapor Grey viene proposto in tre colori speciali.