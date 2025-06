God of Weapons arriva su Xbox One e Xbox Series X|S

A partire dal 12 giugno, God of Weapons è disponibile per Xbox One e Xbox Series X|S. Dopo il successo ottenuto su PC, il titolo è pronto a conquistare gli utenti Microsoft in attesa del debutto su console Sony PlayStation 5 previsto nei prossimi mesi.

God of Weapons fonde varie meccaniche provenienti da generi diversi per offrire un mix unico e divertente. I giocatori si troveranno davanti ad un’arena survival game con elementi roguelike e action RPG. Il risultato è un gameplay veloce e tattico che premierà i giocatori più audaci ma sarà sempre pronto a penalizzare chi non agisce e prende decisioni abbastanza in fretta.

La visuale isometrica rende il survival game un titolo dallo stile retrò e le dinamiche roguelike sottolineano la necessità di ponderare ogni passo. I giocatori avranno l’obiettivo di sopravvivere a orde di mostri infernali mentre si cerca di arrivare in cima alla Torre di Zhor.

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico su PC, God of Weapons è pronto ad affascinare gli utenti Microsoft su console Xbox One e Xbox Series X|S

Ogni battaglia sarà contro il caos e la distruzione con uno stile visuale dark e gotico. Il combat system si basa sul fuoco automatico, lasciando al giocatore il compito di concentrarsi sugli spostamenti e sulla mira, ottimizzando così le tempistiche.

L’inventario è limitato, quindi bisognerà scegliere con cura i propri strumenti per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. I giocatori possono equipaggiare una vasta gamma di armi, dalle lame alle bocche da fuoco per corto, medio e lungo raggio.

Non mancheranno accessori e skill di combattimento speciali che renderanno ulteriormente variegata ogni battaglia. L’adattabilità dei giocatori sarà fondamentale, considerando che ogni livello è generato proceduralmente. Questo significa che le sfide di God of Weapons non saranno mai uguali e si incontreranno nemici e abilità casuali ogni volta che si giocherà. Tuttavia, le abilità sbloccate verranno mantenute e sarà possibile accedere a armi più potenti man mano che si procede con la sfida.