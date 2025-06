Google Chrome: nuova opzione per riconoscere il testo nei PDF

Quante volte vi è capitato di aprire un file PDF direttamente nel browser, magari per copiare una citazione o un paragrafo utile, e vi siete accorti che non era possibile selezionare il testo? Il motivo, spesso, è che quel documento non contiene testo digitale vero e proprio, ma è frutto di una scansione. Si tratta, infatti, di un’immagine del documento originale, e quindi per il computer è come se steste guardando una fotografia. Chrome, almeno fino a poco tempo fa, non era in grado di gestire tale tipo di contenuti in modo interattivo. Google, però, ha iniziato a colmare suddetta lacuna grazie ad un aggiornamento molto atteso. A tal proposito, Chrome sta introducendo una nuova funzione in grado di riconoscere il testo contenuto nei PDF scansionati in automatico. Ciò significa che il browser potrà finalmente trasformare il contenuto “visivo” di un PDF in testo selezionabile. Rendendo così possibile operazioni come il copia-incolla e la ricerca con il comando “Ctrl+F“.

Google Chrome: nuova opzione per la lettura dei PDF

Finora, per svolgere operazioni di tal tipo, era necessario affidarsi a software di terze parti. Quest’ultimi spesso richiedevano passaggi aggiuntivi o comportavano una maggiore perdita di tempo. Opzioni presto superflue grazie alla nuova funzionalità in arrivo su Chrome. L’aggiunta della possibilità di riconoscere il testo nei PDF scansionati conferma la direzione presa dall’azienda nel rendere più intelligente e funzionale la navigazione. Oltre che l’interazione con i contenuti.

Tale funzionalità fa parte di una serie di miglioramenti pensati per Chrome. A tal proposito, infatti, il browser ha integrato anche Google Lens, lo strumento di riconoscimento visivo sviluppato dall’azienda di Mountain View. Il rollout di tale funzione è partito inizialmente dalla versione Beta del browser. Ma ora sta iniziando ad arrivare anche agli utenti della versione stabile, sia su desktop che su Android. Si tratta quindi di una distribuzione graduale, che nel tempo interesserà una porzione sempre più ampia dell’utenza.