WhatsApp cambia volto: ecco le nuove funzioni animate

WhatsApp si trasforma e lo fa con un aggiornamento ricco di novità, pensato per rendere ogni messaggio più espressivo e personale. Tra le funzioni più attese ci sono sicuramente gli sticker animati. Un’evoluzione che permette di trasformare le classiche immagini statiche in mini-animazioni. Anche le emoji si muovono ora, portando nuova vitalità nelle conversazioni. La chat diventa così uno spazio più dinamico, dove ogni utente può comunicare emozioni in modo più diretto ed efficace.

Chiamate, gruppi e IA: la nuova direzione di WhatsApp

Meta ha introdotto anche sticker social legati agli avatar, che possono essere inviati e condivisi tra contatti che hanno creato il proprio personaggio digitale. Questo aspetto rafforza l’identità dell’utente e aggiunge una componente ludica alla messaggistica. Anche i sondaggi si rinnovano. Nei canali, infatti, ora è possibile associare immagini a ciascuna opzione di voto.

Gli stati subiscono a loro volta un restyling. È ora possibile menzionare gruppi nei propri aggiornamenti e mettere in evidenza le informazioni più importanti dei canali preferiti. Queste modifiche offrono una maggiore connessione tra i contenuti condivisi e i contatti che ne fanno parte. Oltre agli elementi grafici, l’aggiornamento di WhatsApp semplifica anche le funzioni organizzative. La creazione dei gruppi è ora più fluida. Si sceglie prima il nome, poi si invitano i partecipanti con un link. Una logica simile a quella già in uso su Discord, che rende l’accesso immediato e riduce i passaggi inutili. Anche le chiamate diventano più semplici, possono essere avviate direttamente tramite link, senza passare per menù complessi.

Per le videochiamate invece, arrivano sei nuovi filtri e sei effetti visivi. Chi utilizza WhatsApp per lavoro o comunicazioni frequenti noterà subito la differenza. Infine, per chi usa la versione Beta su Android, è in corso il test di un’altra funzione utile, ovvero la ricerca dei messaggi lasciati in bozza. A ciò si aggiunge anche lo sviluppo di un riepilogo automatico delle chat, gestito dall’intelligenza artificiale. Insomma, l’ obiettivo di Meta sembra proprio quello di rendere WhatsApp una piattaforma sempre più completa, intelligente e incentrata sull’utente.