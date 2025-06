Vodafone: 5G illimitato a 9,99€ per chi ha la linea fissa!

Hai già una linea fissa Vodafone a casa? Allora potresti pensare di attivare anche una SIM mobile e sfruttare tutti i vantaggi di avere tutto sotto lo stesso tetto. La proposta è semplice: 9,99€ al mese, attivazione una tantum a 4,99€, spedizione della SIM gratuita e… giga illimitati in 5G.

Hai la fibra Vodafone? Il 5G illimitato mobile costa solo 9,99€

Sì, hai letto bene. Se colleghi questa SIM alla tua rete fissa Vodafone, navighi senza limiti in 5G. Non lo fai? Nessun problema, l’offerta include comunque 10 giga in 5G. In ogni caso, se hai la linea fissa, i giga illimitati vengono attivati automaticamente entro un paio di giorni dall’attivazione. Facile e veloce.

Ovviamente, vale la regola dell’uso corretto e lecito: niente esagerazioni da server aziendale, per intenderci. Se rimani nei limiti di un uso normale (cioè sotto cinque volte il consumo medio degli altri utenti simili), puoi goderti il 5G senza pensieri.

A proposito: per sfruttare il 5G devi avere un dispositivo compatibile e trovarti in una zona coperta dalla rete Vodafone 5G. Non tutte le città lo sono, quindi vale la pena controllare sul sito se la tua è tra quelle incluse.

E non finisce qui. Oltre ai dati, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali, sia mobili che fissi. Anche qui, l’uso dev’essere “umano”: niente SIM usate come centralini automatici. Vodafone considera corretto l’uso se, ogni giorno, almeno il 60% delle tue chiamate e messaggi esce verso altri operatori, e ricevi almeno il 25% in entrata. In altre parole: usala come un normale essere umano, e sei a posto.

Un bel vantaggio? Il prezzo è bloccato per 24 mesi, a patto che tu scelga un metodo di pagamento automatico come PayPal, carta o addebito in fattura. Così eviti anche lo stress delle ricariche: quando il credito scende sotto i 5€, si ricarica da solo.

Ah, e se la attivi online, la SIM te la mandano gratis. Sì, davvero.