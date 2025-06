Terraformare Marte: la scienza oltre la fantascienza comincia ora

Parlare di rendere Marte abitabile non è più solo un gioco da romanzi di fantascienza o una provocazione lanciata da Elon Musk. Sempre più scienziati si chiedono seriamente: e se davvero potessimo trasformare questo pianeta, poco alla volta, in un posto dove vivere? Un recente studio pubblicato su Nature Astronomy, guidato da Erika Alden DeBenedictis, riaccende l’interesse su un tema che affascina da decenni: il terraforming.

La corsa al terraforming si gioca tra biotecnologia e clima estremo

Il Pianeta Rosso ha un passato misterioso e affascinante: letti di fiumi secchi, calotte polari, canyon profondissimi come il Valles Marineris e vulcani imponenti come l’Olympus Mons. Tutti indizi chiari che un tempo su Marte scorresse acqua liquida. Oggi però, è un luogo freddo e inospitale, con un’atmosfera troppo sottile per permettere di respirare.

Eppure, lo studio propone una strategia articolata in tre fasi per cambiare tutto questo. Il primo passo? Aumentare la temperatura di Marte di circa 30 °C. Come? Con soluzioni futuristiche, ma sempre più concrete: specchi orbitali, materiali isolanti come gli aerogel di silice o aerosol artificiali per trattenere il calore. Idee che fino a pochi anni fa sembravano pura fantascienza, ma che ora, grazie a tecnologie di trasporto spaziale come la Starship di SpaceX, cominciano a diventare realistiche.

A questo punto entrano in gioco i veri protagonisti: organismi estremofili, cioè batteri geneticamente modificati capaci di sopravvivere al gelo, alle radiazioni e a un’atmosfera tossica. Questi microbi potrebbero avviare una lenta riconversione chimica dell’ambiente, aumentando la pressione atmosferica e, chissà, un giorno forse anche producendo ossigeno a sufficienza per respirare senza tuta.

Sì, è un processo che richiede secoli. Ma il fatto che esista oggi un piano scientifico così strutturato è di per sé una rivoluzione. Non è solo fantascienza: molte delle tecnologie e scoperte in biotecnologia e ecologia estrema sviluppate per Marte potrebbero avere applicazioni utili anche qui sulla Terra, per esempio nello sviluppo di colture resistenti ai cambiamenti climatici.

Terraformare Marte non è dietro l’angolo, ma ogni piccolo passo verso questa possibilità cambia il nostro modo di vedere l’esplorazione spaziale — e forse ci fa riflettere sulla responsabilità che abbiamo verso il pianeta che abitiamo ora.