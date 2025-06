Google Wallet, niente più PayPal: ora per gli utenti cambia tutto

Gli utenti che negli Stati Uniti utilizzano costantemente l’applicazione Google Wallet devono sapere che a breve non ci sarà più il supporto per PayPal. Tutti coloro che lo utilizzano stabilmente come metodo di pagamento collegato, si ritroveranno ma non poterlo fare più per loro grande sorpresa.

Le carte PayPal continueranno a funzionare

L’interruzione riguarda solo il collegamento tra Google Wallet e l’account PayPal. Restano invece attive le carte di debito PayPal con marchio Visa o Mastercard, che continueranno a essere accettate per i pagamenti. Chi usava il collegamento diretto per evitare l’inserimento manuale dei dati dovrà ora aggiungere manualmente una carta o un conto bancario.

Una volta raggiunta la data limite, tutti gli account PayPal ancora collegati verranno rimossi automaticamente, senza possibilità di mantenerli attivi. Inoltre, non sarà più possibile consultare la cronologia delle transazioni PayPalattraverso Google Wallet: sarà necessario accedere direttamente all’account PayPal per visualizzare i movimenti.

Attenzione agli abbonamenti ricorrenti

Per gli utenti che avevano impostato PayPal come metodo di pagamento per servizi in abbonamento, è consigliato aggiornare le preferenze di pagamento direttamente nei siti o nelle app dei fornitori. Questo passaggio è fondamentale per evitare interruzioni nell’erogazione dei servizi.

In Europa il servizio resta attivo

È importante sottolineare che l’integrazione tra PayPal e Google Wallet rimane attiva in Europa, compresa l’Italia. In paesi come la Germania, ad esempio, PayPal sta continuando a espandere le proprie soluzioni digitali, tra cui la funzione di pagamento contactless su iPhone e strumenti per la gestione condivisa delle spese nei gruppi.

Nessuna spiegazione dettagliata sulla decisione

Google ha motivato la modifica parlando genericamente di una volontà di offrire “modalità di pagamento intelligenti, flessibili e vantaggiose”, mentre da parte di PayPal si intravede un interesse a rafforzare i propri servizi proprietari, riducendo la dipendenza da piattaforme esterne. Per ora, nessuna delle due aziende ha fornito chiarimenti più approfonditi sui motivi alla base della separazione.