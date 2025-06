Recensione Hyundai Santa Fe: un fuoristrada a 7 posti di lusso

Hyundai Santa Fe, nella nuova versione per il 2025, presenta un profondo restyling rispetto alla versione precedente, con linee molto più squadrate, tratti moderni, gruppi ottici di ultima generazione, tanto spazio e soprattutto lusso. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il design rinnovato è molto più moderno, con un look che cambia completamente l’aspetto estetico, un frontale imponente con una trama romboidale che occupa l’intera larghezza sia superiormente che inferiormente. Il gruppo ottico, completamente a led ha forma di H (si illumina di arancione quando inserita la freccia direzionale), con il dettaglio delle prese d’aria che si aprono/chiudono in automatico in relazione alla necessità (o meno) di avere maggiore circolazione d’aria all’interno del motore.

La colorazione in prova è indubbiamente stupenda, con tutti i dettagli in nero opaco e molto curati, i profili sono robusti, come il passaruota molto pronunciato. I cerchi sono in lega, colore nero e finitura opaca (possono arrivare fino a 21 pollici), noi li abbiamo da 20 pollici. L’imponenza la possiamo notare ed ammirare quando la guardiamo di profilo, raggiungendo 4,83 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e di 1,72 di altezza (passo di 2,81 metri e peso di circa 2000 kg), nella parte alta è anche presente il portapacchi.

Il retro è lineare, anche qua con la firma luminosa ad H (un po’ più allargati di quelli anteriori). L’apertura del bagagliaio è elettroattuata, la grande dimensioni del portellone può essere un difetto soprattutto in città, nel caso in cui vi parcheggiassero molto vicino alla vettura. Alzando gli ultimi 2 posti è chiaro che lo spazio residuo sia poco, anche se il bagagliaio di per sé ha 725 litri di capacità, fino a 2000 litri abbattendo tutti i sedili (che possono essere abbattuti con la pressione del pulsante dedicato).

Interni e Infotainment

La terza fili di sedili è sufficientemente comoda, adatta più che altro per ragazzi o persone non troppo grandi, con tutti i comfort del caso: bocchette d’aerazione, regolazione del flusso, presa USB-C, AC 220, ma anche la più classica 12V. Gli interni sono di assoluta qualità, la comodità è incredibile, sia per il tanto spazio a disposizione (per le gambe e per la testa), che per la presenza di qualche piccola chicca qua e là.

I sedili della seconda fila possono essere inclinati, diventando praticamente un letto, mentre sul lato sinistro di quelli anteriori sono presenti tre pulsanti per spostarli elettronicamente ed incrementare ulteriormente lo spazio a disposizione. Sono presenti due porte USB-C per la ricarica dei dispositivi, con la possibilità di aprire il pozzetto centrale anche stando comodamente seduti dietro. Come se tutto questo non fosse sufficiente, i sedili sono anche riscaldati (non raffrescati), con regolazione su tre intensità. A rendere l’interno ancora più luminoso ci pensa il tetto panoramico, diviso in due parti, con quella anteriore che si trasforma in tettuccio apribile.

Spostandoci al posto di guida, possiamo trovare una serie di aspetti che innalzano notevolmente la qualità e la comodità della vettura. Il cockpit è completamente digitale e personalizzabile, mentre al centro trova posto un ampio display digitale per l’infotainment, con supporto ad Android Auto e Apple CarPlay completamente wireless (sono presenti anche due postazioni per la ricarica wireless, oltre a porte USB di vario genere). Il climatizzatore automatico bizona può essere regolato manualmente da un piccolo display (sul quale si notano i sedili raffrescati e riscaldati), sormontato da una piccola console di tasti fisici. I vani a disposizione sono davvero tantissimi, per una vettura in cui lo spazio non manca mai.

L’infotainment è il solito classico di Hyundai, molto fluido, ben organizzato, con i menù facilmente comprensibili e chiari per tutti gli utenti, impreziosito dalla presenza dell’head-up display sul parabrezza. E’ possibile personalizzare in parte l’esperienza, in primis accedendo a tante informazioni, ma allo stesso tempo regolando le luci ambientali; l’impianto audio, realizzato in collaborazione con Bose, forse è la cosa che ci ha convinti meno, perché ci aspettavamo una potenza maggiore ed una qualità audio superiore (invece è abbastanza standard).

Motore e Prestazioni

La nostra versione è una hybrid, quindi dotata di motore elettrico (con batteria da 1,49 kWh) che aiuta quello a benzina, 1.6 da 215CV con una coppia di 367 Nm e trasmissione a 6 rapporti (trazione anteriore o integrale). L’ingresso nella vettura è keyless, con possibilità di spostare il mezzo direttamente dal telecomando, nel caso in cui non ci fosse spazio a sufficienza per l’apertura della manovra. Il comfort di cui vi abbiamo parlato fino ad ora lo ritroviamo anche alla guida, la seduta elevata permette di dominare la strada, le sospensioni attutiscono qualsiasi asperità del terreno, senza dimenticarsi di tutti gli assistenti alla guida (ADASS di secondo livello).

Sfruttando la levetta posta nella console centrale è possibile selezionare le varie modalità di guida (Eco, Sport e MyDrive), spaziando anche su Snow, Mud e Sand, che la trasformano in un vero e proprio fuoristrada. L’anima ibrida la risentiamo nei consumi, la batteria non si scarica mai (è sempre carica almeno la metà con il motore elettrico che si attiva solo a basse velocità), la Hyundai Santa Fe si aggira attorno a 11,1 km/l con un massimo di 1000 km di autonomia (anche se dipende da come viene utilizzata). La tenuta di strada è ottima, difficilmente abbiamo notato il fastidioso rollio, su ogni terreno.

Conclusioni e Prezzo

Hyundai Santa Fe ha una nuova anima, ma rimane comunque sempre affidabile, ricca di tecnologia con tantissimo spazio a disposizione di tutti i passeggeri. Il design moderno segna una svolta, per una macchina versatile, non adatta per un utilizzo cittadino, ma ideale per chi la vuole utilizzare in mezzo alla natura o con tanto spazio a disposizione.

Il prezzo di vendita parte da 49’000 euro, per arrivare ad un massimo di 61’000 euro, dipendentemente dalla versione che andrete a scegliere di acquistare. Una cifra assolutamente interessante per questo tipo di autovettura a cui non manca davvero nulla.