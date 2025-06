Realme Narzo 80 Lite 5G è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Realme ha da poco sfornato un nuovo prodotto di rilievo. In queste ultime ore è stato infatti annunciato in veste ufficiale sul mercato il nuovo Realme Narzo 80 Lite. Quest’ultimo si presenta come uno smartphone di fascia media. In realtà lo abbiamo già conosciuto in passato. Sembra infatti che si tratti di una versione re-branded di Realme C73. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Realme Narzo 80 Lite, ufficiale il nuovo medio di gamma di Realme

Il produttore tech Realme ha da poco aggiunto un nuovo membro alla famiglia di smartphone Realme Narzo 80. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte al nuovo Realme Narzo 80 Lite, ovvero una sorta di versione re-branded di Realme C73. Quest’ultimo era stato annunciato in veste ufficiale sul mercato poche settimane fa.

Come già detto, ci troviamo di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato, ma con caratteristiche di rilievo. Troviamo ad esempio una batteria molto capiente pari a ben 6000 mah. Quest’ultima dovrebbe garantire un’ottima autonomia. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo un processore a marchio Mediatek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300 con in accoppiata diverso tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno.

La parte frontale dello smartphone è poi occupata da un display con tecnologia IPS LCD. Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sul retro troviamo invece tre fotocamere posteriori verticalmente sulla scocca, composto da un sensore fotografico principale GC32E2 da 32 MP. Il sistema operativo è infine Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la Realme UI in versione 6.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Narzo 80 Lite sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 120 euro.