Apple TV+: quando lo streaming diventa un’estensione dell’identità Apple

Apple TV+ nasce con un intento che si distacca dalla logica promozionale a cui molte aziende tech si affidano. Ciò almeno è quanto ha voluto chiarire il CEO di Apple, Tim Cook, nel corso di un’intervista concessa a Variety. La piattaforma streaming, lanciata nel novembre del 2019, è frutto di una scelta precisa. Ovvero quella di mettere al centro la qualità artistica e il racconto, non il guadagno commerciale.

Apple TV+: un nuovo modello di impresa creativa, la tecnologia al servizio dell’arte

Sin da subito Apple TV+ ha rifiutato scorciatoie. Nessun catalogo preesistente acquistato per accelerare la penetrazione del mercato, solo produzioni originali. Si tratta di una strategia che potremmo definire coerente con la filosofia che Steve Jobs ha impresso all’azienda, ossia fare meno, ma farlo con eccellenza. Cook ha ricordato che Apple è nata per costruire strumenti destinati alla creatività. E oggi, con AppleTV+, si limita ad ampliare quella stessa missione nel campo dell’audiovisivo. Il servizio streaming, secondo il CEO, è una naturale prosecuzione dell’identità del brand, non un’operazione di marketing mascherata.

Il 2025 rappresenta un anno chiave per la piattaforma. Per la prima volta, Apple TV+ dispone di un calendario di uscite settimanali completo, segno che il servizio ha ormai superato le incertezze causate dalla pandemia e dagli scioperi nel settore. In contemporanea, cresce l’ambizione dei progetti. F1: The Movie, interpretato da Brad Pitt e co-prodotto da Lewis Hamilton, rappresenta il più grande investimento mai fatto da Apple Original Films. Il film, diretto da Joseph Kosinski, sarà distribuito inizialmente al cinema da Warner Bros. prima di arrivare in streaming.

Non mancano le innovazioni tecnologiche. Ad esempio, per girare il film sulle piste di Formula 1, Apple ha creato sistemi avanzati per le riprese ad alta velocità, soluzioni che oggi si ritrovano anche negli iPhone più recenti. Ma Cook ha escluso qualsiasi intento promozionale. Come ha più volte ribadito il fine non è spingere le vendite, bensì portare avanti un modello di business indipendente e sostenibile, come già avviene per altri servizi del mondo Apple. Pochi progetti, selezionati con attenzione, sviluppati con totale dedizione. È questo l’approccio che guida AppleTV+, ed è lo stesso che ha reso Cupertino una delle aziende più riconosciute al mondo.