Esselunga: super OFFERTE EXTRA TECH per una casa eccezionale

Il caldo si fa sentire anche nel frigo e l’unica cosa che vuoi è un po’ di pace tra le pareti di casa. Qui entra in scena Esselunga, come un’amica affidabile che arriva con le offerte giuste al momento giusto. Tu stai sul divano con il ventilatore puntato in faccia, sognando un condizionatore, e lo shopping te lo portano direttamente alla porta. Niente code, niente sudore, solo offerte pensate per chi vuole stare bene senza spendere troppo.

Offerte Esselunga che fanno felici

Cominciamo con il silenzio freddo di un frigorifero Samsung RB38C600DSA, super elegante e poco rumoroso, perfetto per una cucina moderna: solo 599 euro. Se cerchi praticità in spazi ridotti, Candy CNCQ2T618EB è compatto, funzionale e costa eccezionalmente da Esselunga appena 449 euro, una combinazione vincente per famiglie dinamiche. Chi vuole un tocco raffinato può scegliere Sharp SJ-FBA09DMXWE, essenziale e minimal, proposto da Esselunga a 449 euro, ideale per mantenere la calma anche in piena estate. E per brindare con stile, c’è la Cantinetta Hisense RW12D4NWG0 a 279 euro, una chicca per veri intenditori.

Tra le lavatrici, Samsung Crystal Clean è il top per chi desidera efficienza e quiete, ora in sconto a 449 euro rispetto ai precedenti 539 euro. Per chi vuole caricare dall’alto, la Candy CST 282D2/1-11 è potente e rapida, proposta da Esselunga a 399 euro. La Hoover HW 28AMB/1-S, robusta e intelligente, lava tutto senza disturbare a soli 329 euro. Infine, Sharp ES-NFA014BW1NA, pratica e moderna, è tua a 339 euro, per un bucato facile ogni giorno. Con Esselunga le compere, anche quelle pesanti, sono più sopportabili che mai e rientrano in qualunque budget.