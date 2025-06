Unieuro ti vizia davvero: offerte tech dai PREZZI RIDOTTI da non perdere

Se pensi che lo shopping estivo sia solo borse di paglia e costumi da bagno, forse non hai ancora fatto un giro su Unieuro. Ricordi I Love Shopping? Quella pazza corsa tra le vetrine, il cuore che batte davanti all’offerta perfetta! Accendere il computer o dare un’occhiata al cellulare mentre sorseggi qualcosa di fresco può trasformarsi in un attimo in un momento divertente e super conveniente. Nessuno ti giudica se metti tre tablet nel carrello “per vedere poi”. Unieuro sa che quando fa caldo, il risparmio è ancora più gradito: meno stress, più leggerezza, anche nel portafoglio. Tu ti rilassi, Unieuro pensa a offrirti prodotti affidabili, tech di tendenza e tantissimi modi per rendere ogni angolo della tua estate più semplice. Vuoi anche uno sconto extra? Un tocco da vero pro dello shopping è seguire ogni giorno le offerte nascoste!

Le migliori offerte Unieuro per te solo ora

Tra gli smartphone in evidenza c’è il potente Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition Vodafone, venduto da Unieuro a 199,99 euro, con 6GB di RAM e una batteria che dura senza sforzo anche fino a sera. Chi preferisce qualcosa di più economico ma affidabile, può puntare sul Samsung Galaxy A16 4G 128 GB a 129,99 euro, perfetto per chi ama display grandi e prestazioni oneste. Per chi non rinuncia alla mela, ma non quella con i semi, Unieuro propone iPhone 13 da 128 GB a 549 euro, uno smartphone elegante e scattante anche sotto il sole. Se ami guardare video e navigare sul divano, prendi al volo il Galaxy Tab A9+ Wi-Fi da 11”, solo 136 euro.

Anche il nuovo MacBook Air M4 da 16GB RAM e 256GB SSD ti aspetta da Unieuro a 1.099 euro, per lavorare in libertà e stile. Per la casa, dai uno sguardo alla friggitrice Ariete 4630 da 9 litri a 78,99 euro, e alla scopa elettrica Ariete 2757 senza fili, che costa 85 euro. Per la cura di te, c’è l’Oral-B Idropulsore Health Center Avanzato a 58,99 euro, il tocco tech per un sorriso fresco come granite e tramonti. Con Unieuro e offerte così, anche lo shopping diventa vacanza.