Asus Vivobook Go a prezzo folle: su Amazon costa poco più di 400 euro

L’Asus Vivobook GO è un notebook con design ultra leggero di soli 1,57kg e display NanoEdge che si contraddistingue grazie a dei bordi sottili. Portare sempre con sé questo dispositivo non rappresenta, dunque, un peso perché può essere comodamente trasportato in borsa. Si tratta di una soluzione progettata nei minimi dettagli per consentire a chiunque di avere a disposizione un device con design funzionale e distintivo, perfetto sia per le comuni attività di lavoro quotidiane che per l’intrattenimento.

A contraddistinguere il design di questo notebook è anche la tastiera full-size che assicura una digitazione comoda e precisa in ogni momento, oltre a un grande pad multitouch da 6 pollici che offre un controllo del cursore fluido e preciso.

Asus Vivobook GO: design elegante e leggero

Amazon vuole rendere soddisfatti tutti gli utenti che da anni si affidano alle fantastiche offerte messe a disposizione su milioni di prodotti. Oggi lo fa con il notebook Asus Vivobook GO 15,6″ che viene infatti offerto a un prezzo davvero super conveniente. Quale momento migliore se non questo per sostituire il vostro vecchio portatile con questo modello marchiato Asus?

A rendere del tutto pratico e versatile questo dispositivo non è solamente la leggerezza ma anche la presenza di una cerniera ruotabile a 180°, mentre le prestazioni ottimali sono garantite dall’implementazione del processore AMD Ryzen 5 7520U accompagnato dalla scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics e da una RAM da 8GB e SSD da 512GB.

Siete pronti per poter utilizzare giornalmente un notebook perfetto per poter portare a termine progetti lavoro ma anche per semplice intrattenimento? Il prezzo oggi disponibile su Amazon è del tutto interessante. Nello specifico, infatti, il notebook Asus Vivobook GO può essere acquistato al costo di soli 459 euro e con spedizione completamente gratuita.