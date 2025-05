Trump e Tim Cook: cosa c’è davvero dietro la tregua sui dazi?

Cosa succede quando il presidente degli Stati Uniti telefona al CEO di una delle aziende più influenti al mondo? Succede che il mondo intero drizza le orecchie, soprattutto se in gioco ci sono miliardi di dollari, dazi commerciali e iPhone che potrebbero diventare più (o meno) cari. È più o meno quello che è successo dopo la chiacchierata tra Donald Trump e Tim Cook, avvenuta subito dopo l’annuncio della riduzione dei dazi contro la Cina.

Cosa c’è in gioco tra Apple e Casa Bianca

I dettagli della telefonata, come spesso accade in questi casi, sono rimasti avvolti nella nebbia. Ma questo non ha impedito a media, analisti e investitori di iniziare a farsi mille domande: Apple cambierà qualcosa nei suoi piani? Quei famosi 900 milioni di dollari che rischiava di perdere nel trimestre di giugno sono davvero salvi? E soprattutto: gli iPhone costeranno di più?

Per ora, la Casa Bianca ha fatto sapere che Cook “pareggerà i conti”. Una frase un po’ criptica che può voler dire tutto e niente. Magari si riferisce a un impegno di Apple nel mantenere stabili i prezzi dei suoi prodotti. Oppure, più semplicemente, è un modo colorito per dire che — con i dazi alleggeriti — ora tocca all’azienda fare la sua parte.

Trump ha poi rilanciato, dicendo che Apple investirà 500 miliardi di dollari per costruire “molti impianti” negli Stati Uniti. Una cifra enorme, che ha subito fatto scalpore. Peccato che Apple non abbia confermato nulla del genere. Anzi, l’unico piano concreto sul tavolo è quello già annunciato mesi fa: investimenti mirati in alcune aree strategiche come Houston, il Michigan, e nuovi progetti per l’intelligenza artificiale e la produzione locale.

Morale della favola? Da un lato c’è un’apertura politica che potrebbe davvero alleggerire la pressione su Apple (e forse anche sul portafoglio dei consumatori). Dall’altro, ci sono dichiarazioni un po’ sopra le righe che suonano più come promesse da campagna elettorale che come piani aziendali concreti.

Ma una cosa è certa: quando due pesi massimi come Trump e Cook si sentono al telefono, non si parla solo del tempo. E gli effetti — tra borse in fermento e fan Apple con le antenne dritte — si vedono subito.