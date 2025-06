Su Amazon arrivano i video AI?

Amazon ha annunciato il lancio di Video Generator. Si tratta di un nuovo strumento pubblicitario gratuito destinato ai venditori con sede negli Stati Uniti. Tale innovazione si distingue per la sua capacità, alimentata dall’intelligenza artificiale, di creare video realistici e dinamici in meno di cinque minuti. I quali possono essere integrati direttamente negli annunci, sotto le classiche immagini dei prodotti. Si tratta di un passo avanti per chi vende su Amazon, dato che consente di arricchire le inserzioni con contenuti visivi più coinvolgenti e personalizzati.

Amazon: in arrivo video AI delle inserzioni

Partendo da un prompt, Video Generator produce sei differenti versioni del video. Tutte personalizzabili con il logo del brand. Tali clip possono includere elementi come persone, animali, testi sovrimpressi e persino musica. Il tutto racchiuso in una durata massima che sembra aggirarsi intorno ai 21 secondi. La qualità complessiva di tali contenuti si avvicina molto a quella di veri spot professionali, piuttosto che alle tipiche animazioni sintetiche prodotte da altri strumenti di AI.

Non si tratta solo di generazione ex novo. Video Generator include anche una funzione di video summarization, pensata per rielaborare contenuti video esistenti. Per poi trasformarli in automatico in annunci pubblicitari. Lo strumento è in grado di identificare le sequenze più significative e riutilizzarle in modo efficace all’interno di un nuovo formato promozionale. Un’altra possibilità interessante è la conversione da immagine a video. In pratica, a partire da semplici fotografie, è possibile creare animazioni in stile GIF che mostrano i prodotti Amazon in movimento. Simulando quindi una loro azione o utilizzo diretto.

Al momento, l’accesso al tool è riservato ai venditori statunitensi. Ma è plausibile aspettarsi che venga esteso presto anche ad altri mercati, Italia inclusa. L’introduzione di funzionalità video così avanzate potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta per l’esperienza di acquisto online. Non resta che attendere e scoprire quando Amazon estenderà tale nuova funzione AI.