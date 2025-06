Euronics SCONTI su TUTTO: offerte da URLO con prezzi stracciati

L’estate in città può sorprendere, soprattutto se si riesce a sfruttare al meglio le piccole gioie quotidiane, tipo il parcheggio sempre libero e i negozi senza fila. Ogni tanto, cambiare qualcosa fa bene, soprattutto quando si approfitta di un’offerta. Fa caldo, certo, ma con un condizionatore acceso e una TV nuova ci si gode anche il divano. Poi ci sono quelle giornate pigre in cui l’unica cosa che funziona davvero è rinnovare il setup tech. Euronics, sempre sul pezzo, propone promozioni che rinfrescano l’umore e fanno venire voglia di aggiornare tutto: dalla cucina al salotto, fino alla scrivania. Chi resta in città può approfittarne con calma, senza stress, e con la certezza di trovare tecnologia affidabile, prezzi bassi e un click che mette subito allegria.

Offerte Euronics: tecnologia e prezzi da applausi

Il robot EZVIZ RS2, pratico e veloce, garantisce pavimenti splendenti a 499 euro. Il frigorifero Samsung RB38C676CS9/EF inox 390L, elegante e spazioso, è proposto a 699 euro. Serve un nuovo alleato per lavorare meglio? Il monitor HP WLED 23,8″ 524SF, perfetto per ogni ambiente, è disponibile da Euronics a 89 euro. Per chi cerca performance, il laptop HP 15-FD0090NL 15.6″ è scattante e versatile a 599 euro.

Il top per la casa è la lavatrice AEG L6FBI145 10 Kg classe A, silenziosa e potente, in offerta a 499 euro. Il Dyson V10 Absolute, preciso ed efficiente, fa brillare ogni angolo ed è in promo Euronics a 349 euro. Per momenti cinema sul divano, il TCL 55P61B 55″ 4K, con immagini vivide e cornice sottile, costa 299 euro. Chi vuole il massimo può puntare sull’iPad 11″ Wi-Fi 128GB 2025 Argento, fluido e raffinato solo con Euronics a 349 euro. Caffè da bar a casa con la Philips Series 800 EP0820/00, macchina automatica in promo a 249,90 euro. Infine, per chi ama la potenza, lo Xiaomi 14T 12+256GB Titan Black è resistente e scattante a 399 euro, esclusivamente da Euronics.