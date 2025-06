WhatsApp: la super truffa dei conti correnti approda in Italia

Al giorno d’oggi o ognuno di noi utilizza quotidianamente WhatsApp per restare in contatto con tutti i propri affetti costantemente, questa dinamica seppur sottile ha permesso al noto social di messaggistica istantanea di conquistare milioni di utenti al punto da diventare l’applicazione più utilizzata del pianeta, questo grande traguardo nasconde però un lato oscuro decisamente problematico, stiamo parlando del pericolo legato alle truffe online che ormai da diverso tempo circolano anche sulla piattaforma citata, mi truffatori hanno infatti capito che utilizzare la piattaforma di messaggistica può essere davvero redditizio poiché permette di entrare in contatto con molti più utenti rispetto agli altri mezzi di comunicazione comuni.

I truffatori, dunque, da diversi mesi Hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp per le loro truffe e per colpire il maggior numero di utenti possibile sul web, il loro obiettivo rimane pressoché invariato e si tratta di riuscire a entrare in possesso di credenziali di accesso private di qualsiasi genere, ma preferenzialmente bancarie in modo da poter svuotare il conto corrente delle vittime.

Anche l’Italia non è esente da questo pericolo e numerosi utenti sono stati attaccati da questa Truffa a dir poco pericolosa, nello specifico caso italiano la Truffa in questione sfrutta anche le videochiamate presenti nell’applicazione, scopriamo insieme come si svolge il tutto in modo da poterci difendere nel migliore dei modi.

Truffa davvero pericolosa

La truffa di cui vi parliamo oggi si mostra alla vittima tramite un semplice messaggio che i tuffatori le inviano su WhatsApp, all’interno di questo messaggio e l’intenzionati si spacciano per la banca dell’utente annunciandogli di dover recapitare una comunicazione davvero molto urgente, la chiave è proprio l’urgenza della comunicazione che tende a far abbassare la guardia alla vittima portandola a seguire le istruzioni che le vengono fornite, così facendo i truffatori da convincono ad avviare la video chiamata per ricevere questa comunicazione e poi ad attivare la condivisione schermo per poi farle effettuare il login all’interno del proprio profilo Internet banking, in questo modo i truffatori riescono a penetrare nel conto in banca della vittima e ottenere i suoi dati sensibili con facilità per poi utilizzare il tutto per svuotare il suo conto in banca.