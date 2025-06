Amazon da sogno con lo sconto di quasi 200 euro su Apple iPad Pro

Offerta da non perdere assolutamente di vista vi attende su Amazon per l’acquisto di Apple iPad Pro, il miglior tablet attualmente in circolazione, capace di mettere a disposizione del consumatore le prestazioni più interessanti e performanti disponibili, soprattutto considerando che parliamo della variante da 13 pollici di diagonale con processore Apple M4.

Il display è proprio il suo punto di forza, un pannello Ultra Retina XDR da 13 pollici di diagonale, che offre una resa di livello elevatissimo, forse la migliore in circolazione, sia per dettaglio, nitidezza che rispetto della gamma cromatica. il processore è, come vi anticipavamo, un Apple M4 di ultima generazione, estremamente performante e perfettamente in grado di sopportare le migliori sollecitazioni grafiche, e non solo. Il comparto fotografico è composto nella parte posteriore da un singolo sensore da 12 megapixel, mentre anteriormente è presente un altro sensore identico, per riuscire ad ottenere un’ottima resa a prescindere che venga utilizzato l’uno o l’altro.

Solo con il canale Telegram potete avere i codici sconto Amazon gratis e le migliori offerte esclusive sul vostro smartphone.

Apple iPad Pro è in vendita su Amazon a prezzo scontato

Apple iPad Pro è a tutti gli effetti il miglior tablet di Apple, un prodotto che parte da un prezzo di listino particolarmente elevato, se considerate appunto che costerebbe 1569 euro, ma che oggi può essere vostro con un risparmio dell’11%, in modo da arrivare ad un investimento finale di soli 1399 euro (circa 170 euro di sconto). Andate a questo link per l’acquisto.

Il quantitativo di memoria interna a disposizione del consumatore è molto importante, più che altro perché non può essere aumentato in fase di utilizzo, di conseguenza dovete sapere che la variante attualmente in promozione prevede 256GB di ROM. La connessione alla rete può avvenire in esclusiva solo tramite WiFi, ricordando la compatibilità con WiFi 6E dual-band ad alta velocità.