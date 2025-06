Very Mobile: con Very Plus 5G, GIGA e tanti sconti

Very Mobile ha introdotto un’interessante novità per i propri clienti. Si tratta dell’opzione Very Plus, disponibile per tutti e pensata per offrire numerosi vantaggi a un costo contenuto. Tale nuova proposta non solo migliora l’esperienza di utilizzo della rete, ma arricchisce anche l’offerta con vantaggi esclusivi. Gli utenti che attivano Very Plus possono, in primo luogo, navigare in 5G alla massima velocità disponibile. Superando così i limiti delle offerte standard. Ma non è tutto. Ogni mese vengono assegnati Giga extra, che si sommano a quelli già previsti dal proprio piano tariffario.

Very Mobile: scopriamo i vantaggi offerti da Very Plus

A rendere ancora più interessante l’opzione, ci sono una serie di agevolazioni. Come lo sconto del 50% nei ristoranti aderenti, la promozione “Cinema X2” con due biglietti al prezzo di uno, e 30 euro di sconto mensile per l’acquisto di dispositivi ricondizionati. A tali benefici si aggiunge anche un concorso instant win con premi mensili, come ad esempio, fino a fine giugno, una TV Panasonic 4K da 65 pollici.

L’attivazione di Very Plus è disponibile a un prezzo promozionale di 0,99 euro mensili per chi aderisce entro il 30 giugno. Con il primo mese gratuito. Successivamente, il costo sale a 1,99 euro mensili. Il pagamento deve essere sommato a quello dell’offerta base attiva sulla SIM. Gli utenti che avevano già attivato l’opzione Very Full Speed 5G, proposta a 0,99 euro al mese per abilitare il 5G illimitato, possono passare alla nuova opzione di Very. In questo caso, la vecchia opzione verrà disattivata automaticamente.

Very Plus è disponibile sia per i nuovi clienti che per quelli già attivi. Chi acquista una SIM online può selezionare l’opzione in fase di configurazione dell’offerta. Mentre in negozio basta richiederla direttamente al venditore. I clienti già attivi possono attivarla tramite l’app Very, accedendo alla sezione “Offerta“. E poi cliccando su “Gestisci offerta“. In alternativa, è possibile procedere chiamando gratuitamente il 1929.