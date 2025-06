Tesla Model Y: il riscatto in Cina e le novità in arrivo

A maggio 2025 la Tesla Model Y si è ripresa il titolo di SUV più venduto in Cina, superando rivali locali di peso. Secondo China EV DataTracker, sono state immatricolate 24.770 unità, battendo per un soffio la BYD Song Plus (24.240) e la Geely Xingyue L (21.014). Ad aprile, la Model Y era scesa al secondo posto con 19.984 unità, mentre la Song Plus ne aveva totalizzate 20.668. Un sorpasso con il sapore della rivincita, in un mercato dove ogni cifra è un segnale. Nei primi cinque mesi dell’anno, Model Y ha toccato quota 126.643 esemplari venduti, contro i 110.551 della Song Plus e gli 80.245 della Song Pro.

Tesla regna tra i SUV, ma le vendite calano

Con tutto il primato, per Tesla il mese di maggio ha segnato una contrazione importante. Le vendite totali in Cina si sono fermate a 38.588 unità, con un calo del 30% rispetto a maggio 2024. Eppure, la Model Y ha raggiunto la vetta pur vendendo il 38% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando ne erano state vendute 39.985. Il dato non è isolato: tra gennaio e maggio, le vendite totali Tesla in Cina sono state 201.926 unità, in calo del 7,8% su base annua. E mentre l’azienda americana frena, il mercato locale cresce. A maggio sono stati venduti 1.021.000 veicoli elettrificati, con un aumento del 28% su base annua. Le BEV pure hanno toccato le 607.000 unità, crescendo del 22,4%.

Tesla intanto continua a lavorare sulla Model Y. Dopo l’eliminazione della variante a 7 posti nel restyling recente, si parla già del suo ritorno imminente. Una mail promozionale lascia intendere la novità, suggerendo l’arrivo della configurazione con fino a 7 occupanti. Tutto lascia pensare che il lancio sia questione di poco tempo, almeno in alcuni mercati. Oltre a questa novità, si intensificano i test della versione Performance, attesa per la fine dell’anno. Una Tesla Model Y più potente, forse più sportiva, per contrastare un mercato dove la concorrenza cinese non fa sconti.