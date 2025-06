Mini PC in offerta del 66% solo oggi su AliExpress

Gli utenti in questi caldi giorni di metà Giugno possono pensare di acquistare un ottimo mini PC ad un prezzo veramente molto più basso del normale, grazie allo sconto che AliExpress ha deciso di attivare sul modello di casa Beelink.

La variante attualmente disponibile a basso prezzo prevede un processore AMD Ryzen 7 (5800H o 5850U), che viene accoppiato con una configurazione che prevede 16GB di RAM e DDR4 e un SSD da 500GB. Il terminale è perfettamente in grado di collegarsi alla rete internet sfruttando il WiFi 6, dual-band ad alta velocità, così da non obbligare l’utente a mantenerlo il più vicino possibile al router di casa.

Le sue dimensioni sono relativamente contenute, raggiungendo 126 x 113 x 42 millimetri di spessore, con uno chassis realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, presentando anche una finitura trapuntata nella parte superiore, ottima sia alla vista che al tatto.

AliExpress: ecco lo sconto sul mini PC

E’ indubbio che, tra le ottime specifiche tecniche, il suo punto di forza sia chiaramente il prezzo di vendita: i 1042,84 euro previsti di listino possono facilmente passare in secondo piano, nel momento in cui l’utente si ritrova a poter abbracciare lo sconto del 66%, per arrivare in questo modo a spendere solamente 348,97 euro al seguente link.

In termini di connettività fisica non possiamo assolutamente lamentarci, poiché il consumatore si ritrova a poter approfittare nella parte anteriore di due porte USB-A ed una USB-C, a cui si aggiunge anche il jack da 3,5mm per il collegamento delle cuffie; spostando l’attenzione nella parte posteriore non possiamo che trovare altre USB-A, HDMI con riproduzione in 4K a 60fps e non solo.

Il design prevede la presenza di due ventole di raffreddamento, così da mantenere sempre correttamente aerata tutta la parte interna. La memoria interna può essere incrementata con l’ausilio di un M.2 2280 NVME SSD fino ad un massimo di 2TB, mentre le RAM sono DDR4 a 3200MHz, con un massimo di 64GB.