TIM: una super promo per gli under 30 regala i giga illimitati

O ognuno di noi ogni giorno usufruisce della propria offerta attiva sul numero di cellulare, avere a disposizione una promozione infatti è diventato essenziale per poter sfruttare al meglio i nostri smartphone ogni giorno e soprattutto per poter tenere saldamente in mano la nostra vita digitale, avere a disposizione minuti, SMS e giga di traffico dati e indispensabile dal momento che tramite questi ultimi possiamo svolgere attività comuni, come inviare un semplice messaggio o attività più importanti, come effettuare una call di lavoro quando non siamo a casa.

Scegliere una promozione dunque adeguata alle nostre necessità è davvero importante dal momento che ci permetterà per l’appunto di svolgere tutte queste attività durante l’arco del mese e ovviamente di arrivare alla fine di quest’ultimo senza troppe preoccupazioni, di conseguenza quando attivate una nuova offerta, dovete assolutamente valutare bene che cosa vi garantisce e ovviamente dovete passare al vaglio molteplici possibilità, tra queste una che sicuramente sentiamo di suggerirvi è quella rappresentata da TIM, l’operatore tinto di blu infatti da diversi anni rappresenta una vera e propria garanzia per quanto riguarda le offerte telefoniche dal momento che garantisce promozioni davvero variegate e ricche di possibilità per chiunque, non a caso recentemente sul suo sito ufficiale è apparsa un’offerta dedicata agli under 30 che permette di accedere anche a un cospicuo bonus, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Super offerta sia ai meno di trent’anni

L’offerta in questione è dedicata agli under 30 e offre la bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G ultra con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti il costo ammonta a 9,99 € al mese con 10 € di attivazione che includono cinque euro di credito telefonico, ma non è finita qui, se hai infatti un’offerta di linea fissa già attiva con TIM potrei evolvere l’offerta in questione ottenendo i giga illimitati al medesimo prezzo mensile, ovviamente in 5G, si tratta di un dettaglio sicuramente importante dal momento che è i giga illimitati sono una caratteristica che davvero pochissimo operatori offrono ai propri consumatori.