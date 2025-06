In Italia, il ritmo con cui le aziende stanno adottando l’intelligenza artificiale ha subito un’accelerazione. A riportare la notizia è il report “Unlocking Italy’s AI Potential 2025” pubblicato da Amazon Web Services. Quest’ultimo, realizzato in collaborazione con Strand Partners, afferma che ogni 75 secondi una nuova impresa in Italia ha iniziato ad usare tecnologie AI. In totale, oltre 420.000 aziende si sono aggiunte al panorama già in trasformazione. Portando il numero complessivo a più di 2 milioni. Tale crescita non si limita alla diffusione quantitativa. Il 30% delle aziende utilizza regolarmente l’AI, una quota in aumento rispetto al 23% dell’anno precedente. Superando così la media europea del 27%. A tal proposito, l’intelligenza artificiale si sta dimostrando un vero motore. Il 93% delle imprese che la impiega ha registrato un incremento dei ricavi (con un aumento medio del 27%). Mentre il 64% ha migliorato la propria produttività. Impatti positivi si notano anche nell’esperienza cliente (41%), nell’automazione dei processi (31%) e nella spinta all’innovazione (altro 31%).

AI sempre più usata nelle aziende italiane

Tale scenario però non è esente da ostacoli. Tra le principali barriere emergono i costi legati alla conformità normativa. Quest’ultimi assorbono il 30% del budget tecnologico delle imprese, destinato ad aumentare secondo il 70% delle aziende. Ancora più critico è il divario di competenze digitali. Il 55% individua nella carenza di skill un freno all’innovazione. Mentre il 46% attribuisce a tale fattore ritardi specifici nei progetti di AI. Solo il 41% ha avviato programmi interni di formazione, e il 20% dichiara difficoltà nell’attrarre profili qualificati.

La situazione è ancora più delicata per le startup, che mostrano un’adozione entusiasta dell’AI (61% in tutte le aree operative), ma devono affrontare costi di compliance più alti. Circa 41 euro ogni 100 spesi. A ciò si aggiungono difficoltà simili sul fronte delle competenze. Il 49% individua proprio nella mancanza di talenti un ostacolo determinante.

Alcuni esempi concreti di implementazione dell’AI su AWS confermano l’efficacia di tale percorso. Pirelli ha sviluppato, insieme ad AWS, un sistema avanzato per la sicurezza nei suoi stabilimenti. Ciò combinando NLP, riconoscimento entità e ricerca semantica. La startup napoletana Latitudo40 utilizza l’AI per tradurre immagini satellitari in insight operativi per la resilienza urbana e climatica. Infine, xFarm Technologies applica modelli predittivi per migliorare l’agricoltura in oltre 100 Paesi.