Oneplus 13 5G imbattibile a questo prezzo: risparmio di oltre 250€ con Amazon

Il Oneplus 13 5G si posiziona nella fascia di prezzo dei dispositivi top di gamma grazie a una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto sia per un semplice utilizzo che in situazioni in cui si necessitano maggiori performance.

Nello specifico, il costruttore ha implementato un display QHD da 6,82″ a 120 Hz in grado di offrire un’elevata precisione dei colori, luminosità e profondità cromatica. Oltre a ciò, grazie al nuovo Aqua Touch 2.0 questo smartphone garantisce sempre la massima fluidità, anche sotto la pioggia e in caso di mani bagnate.

Oneplus 13 5G in offerta speciale su Amazon

Occasione imperdibile per acquistare il top di gamma di casa Oneplus. Non a caso, il Oneplus 13 5G si contraddistingue anche grazie a un comparto fotografico eccellente. Non mancano infatti tutti gli elementi che consentono di scattare foto perfette e video di qualità. La fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1/1,4″ e apertura F1.6 è accompagnata da un teleobiettivo Triprism 50 MP con sensore da 1/1,95″. Presente anche una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. Il sistema a tripla fotocamera da 50 MP, insieme alla modalità ritratto e modalità maestro consentono di ottenere fotografie perfette senza sforzo.

Performance ottimali sono invece assicurate dalla presenza dello Snapdragon 8 Elite, accompagnato dall’intelligenza artificiale, che assicura un’esperienza d’uso del tutto fluida. Per dire addio all’ansia da ricarica, il costruttore ha implementato una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W che è in grado di ricaricare da 0% a 100% in soli 36 minuti e ricarica wireless da 50 W per passare da 0% a 50% in 34 minuti. Non mancano le certificazioni IP69 e IP682.

Che aspettate? Lo sconto oggi disponibile su Amazon fa scendere il prezzo di listino del Oneplus 13 5G di 1.159,00 euro a soli 891 euro grazie a un -23%.