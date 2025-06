Android dice addio alle Instant App

Era il 2017 quando Google presentava al mondo le Android Instant App. Ovvero una tecnologia che prometteva di rivoluzionare il modo di usare le applicazioni. Il concetto alla base era semplice ma innovativo. Questo consisteva nel permettere l’accesso immediato a una parte di un’applicazione, direttamente da un link, senza bisogno di installare nulla. L’obiettivo era ridurre le barriere all’uso e offrire un’esperienza rapida, fluida e temporanea.

Un’ app che non ha lasciato il segno

In teoria, l’idea aveva grande potenziale. Bastava un click per aprire una versione leggera dell’app, utile per testarla o per accedere a funzioni specifiche, magari solo una volta. Niente tempi di attesa, niente download completi. Tale visione però non si è mai tradotta in un reale successo. Dopo otto anni, Google ha deciso di staccare definitivamente la spina. A dicembre 2025, il supporto per le Instant App sarà rimosso dal Play Store. Il messaggio è stato scoperto all’interno di una versione preliminare di AndroidStudio, l’ambiente ufficiale per lo sviluppo Android.

Il fallimento delle Instant App non è tanto da imputare agli utenti quanto agli sviluppatori. Per loro, creare una versione “istantanea” significava ripensare la propria app, riducendola a meno di 15MB. Un’impresa ardua per software moderni, spesso complessi e ricchi di dipendenze. Questo ostacolo ha tenuto lontana la maggior parte dei creatori di contenuti digitali. Solo pochi, tra cui Vimeo e Wish, hanno davvero creduto nella proposta.

Nel tempo, anche Google ha iniziato a ignorare questa tecnologia. Nessun aggiornamento rilevante, nessuna integrazione nel sistema Android. Le Instant App sono rimaste un’opzione marginale, ancora disponibile ma dimenticata. La conferma dell’abbandono non stupisce. Anzi, era attesa da tempo. Chi le ha usate, e c’è chi le ha trovate comode, dovrà presto fare a meno di questa funzione. Ma per la maggioranza degli utenti, il cambiamento sarà impercettibile. Google ora guarda avanti, puntando su strumenti più flessibili e integrati nel web.