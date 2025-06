Vivo X Fold 5, arriva il nuovo pieghevole leggero e resistente

Vivo ha confermato il debutto del suo ultimo dispositivo pieghevole, il nuovo X Fold 5, che sarà presentato il 25 giugno in Cina. Il dispositivo si distingue per il peso estremamente contenuto di circa 209 g. Anche lo spessore vanta 4,3 mm da aperto. Il risultato è uno smartphone incredibilmente resistente senza comprometterne la leggerezza.

I pannelli 8T LTPO AMOLED – sia quello interno che quello esterno – del nuovo X Fold 5 di vivo raggiungono un picco di luminosità di 4.500 nits e sono certificati TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 8 Gen 3 con fino a 16 GB di RAM. La memoria interna, invece, ammonta a 512 GB. La batteria da 6.000 mAh è la più capiente mai montata su un pieghevole, in grado di supportare anche la ricarica rapida da 90 W e da 30 W in modalità wireless. Sul retro spicca un comparto fotografico Zeiss con tre sensori da 50 MP, incluso un teleobiettivo periscopio che garantisce uno zoom ottico migliorato rispetto a quello del Fold 3.

Vivo X Fold 5, arriverà entro la fine del mese il nuovo smartphone durevole e leggero

Un altro elemento distintivo è l’integrazione con l’ecosistema Apple. L’X Fold 5 sarà il primo smartphone Android compatibile nativamente con iCloud, Apple Watch, AirPods e persino il MacBook. Offre la sincronizzazione in tempo reale e l’accesso ai file direttamente dal sistema. Per il fattore resistenza, il modello soddisfa gli standard IP5X per la polvere e IPX9+ per l’acqua, fino ad un limite di 1 m di profondità e temperature fino a –20 °C.

Nel complesso, Vivo X Fold 5 presenta una combinazione non così frequente di leggerezza, robustezza, batteria di grande capacità e fotocamera avanzata. Tutto con un occhio attento al design e all’interoperabilità cross-platform, come quella con Apple. Il display, il nuovo comparto fotografico e la compatibilità Apple rappresentano un passo avanti significativo non solo per l’azienda ma rispetto a tutti i pieghevoli tradizionali al momento in commercio.