SUPER PROMO Fastweb Mobile: naviga in libertà e senza sorprese

Fastweb Mobile offre a 8,95€ al mese un pacchetto completo. Si tratta di una promo che prevede 150GB di traffico dati alla massima velocità, compatibilità con la rete 5G (nelle aree coperte), minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani, 100 SMS inclusi e la funzione WiFi-Calling per telefonare anche in assenza di segnale. Il servizio si appoggia alla rete Vodafone, la più premiata d’Italia, garantendo prestazioni elevate sia in città che in aree periferiche.

Fastweb: sostenibilità e innovazione per un futuro digitale responsabile

L’attivazione può avvenire completamente online, anche tramite SPID o carta d’identità elettronica, con spedizione gratuita della SIM o in formato eSIM per dispositivi compatibili. Il contributo di attivazione è pari a 10€. Il vero punto di forza, però, è l’assenza di vincoli. Non vi è infatti alcun obbligo di durata minima, nessuna penale in caso di recesso, e soprattutto nessun costo nascosto. Fastweb punta sulla trasparenza assoluta.

Tale proposta si rivolge anche a chi viaggia spesso. In quanto il roaming è previsto senza costi extra in numerosi Paesi europei, inclusi Regno Unito, Svizzera e Ucraina, con un limite mensile di 14GB. Le chiamate verso oltre 60 Paesi internazionali sono comprese. È possibile quindi di restare in contatto con amici e familiari all’estero senza preoccuparsi dei costi.

L’impegno dell’operatore non si ferma però solo alla connettività. Fastweb ha lanciato anche l’EcoSIM, realizzata interamente con materiali riciclati, e punta a raggiungere l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035, riducendo del 90% le proprie emissioni. L’azienda ha poi donato un milione di euro per progetti ambientali, dimostrando attenzione concreta verso il pianeta. Anche sul fronte educativo, Fastweb propone corsi gratuiti tramite la Digital Academy, pensati per sviluppare competenze digitali sempre più richieste nel mondo del lavoro. In tema di sicurezza, il servizio Fastweb Protect offre protezione da frodi digitali, blocco dei siti malevoli e strumenti per la tutela dell’identità online. I primi tre mesi sono gratuiti, in seguito il costo è di 3€ mensili, con la possibilità di disattivarlo in ogni momento.