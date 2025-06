AliExpress: sconto da non perdere sul Samsung Galaxy A16

Arriva una nuova promozione da AliExpress con la possibilità di mettere le mani su uno smartphone Samsung Galaxy A16 raggiungendo il massimo livello di risparmio possibile, il consumatore si ritrova a poter spendere decisamente poco acquistando un prodotto di qualità per la sua fascia di prezzo.

Dimensionalmente il dispositivo non presenta differenze particolari rispetto agli altri modelli che possiamo trovare sul mercato, raggiungendo nello specifico un peso di 200 grammi, con dimensioni di 164,4 x 77,9 x 7,9 millimetri di spessore. Il processore è il Samsung Exynos 1330, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere i 2,4GHz, senza dimenticarsi dell’ottima GPU Mali-G68 MP2, passando poi per 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1,5TB).

Il display è di alto livello, essendo comunque composto da un Super AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, ma anche densità di 385 ppi ed un refresh rate a 90Hz, che si estende con 16 milioni di colori.

AliExpress: occasione imperdibile sul Samsung Galaxy A16

Il dispositivo di cui vi stiamo parlando nell’articolo, di listino avrebbe un prezzo di 250 euro, ma solamente per qualche giorno gli utenti possono pensare di acquistarlo con un risparmio del 41%, in modo da arrivare ad un investimento finale di soli 146,58 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, non possiamo non elencare la presenza di ben tre sensori fotografici nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 5 megapixel ed anche un effetto bokeh/macro da 2 megapixel. La risoluzione massima degli scatti è di 8165 x 6124 pixel, con apertura F1.8, F2.2 e F2.4. Anteriormente, invece, spicca la presenza di una fotocamera frontale da 13 megapixel con apertura F2, il tutto per riuscire a realizzare video al massimo in FullHD a 30fps. Nulla da dire per la batteria, componente da 5000mAh, dalla buona autonomia generale.