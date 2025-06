Diario

Apple ha annunciato durante la WWDC 2025 l’estensione dell’app Diario anche ai dispositivi iPad e Mac, portando per la prima volta questa esperienza di scrittura personale oltre l’iPhone. L’app, pensata per raccogliere pensieri, foto, video e memo vocali, diventa ora disponibile su tutti i principali dispositivi della piattaforma Apple, con sincronizzazione completa via iCloud e nuove funzionalità legate al benessere digitale.

Diario arriva su iPad e Mac con supporto completo a immagini, video e note vocali

L’app Diario, introdotta su iPhone con iOS 17, consente agli utenti di registrare momenti significativi della giornata in modo strutturato, sicuro e personale. Con l’aggiornamento annunciato alla WWDC 2025, Apple amplia il raggio d’azione della piattaforma, rendendola disponibile anche su iPadOS 26 e macOS 26 Tahoe. Gli utenti potranno ora scrivere o aggiornare le proprie voci giornaliere anche da tastiera fisica, allegare immagini, video, memo vocali e consultare i propri contenuti in uno schermo più ampio.

Il passaggio su iPad e Mac rappresenta una naturale evoluzione dell’app, che fino ad oggi era vincolata all’uso su iPhone, limitandone l’impiego nei contesti più estesi di scrittura o gestione di contenuti complessi.

Uno degli elementi chiave dell’espansione di Apple Diario riguarda la sincronizzazione iCloud, che consente di mantenere i dati allineati tra i dispositivi dell’utente. Ogni voce di diario può ora essere modificata o visualizzata da qualsiasi device Apple, con aggiornamenti istantanei e crittografia end-to-end a protezione delle informazioni sensibili.

Apple ha sottolineato come la privacy e la sicurezza restino pilastri fondamentali dell’esperienza Diario. I contenuti vengono crittografati localmente, e le informazioni restano accessibili solo al proprietario dell’account, senza possibilità di consultazione nemmeno da parte di Apple stessa.

Tra le funzionalità già presenti nella versione per iPhone e ora replicate anche su iPad e Mac, figurano i suggerimenti intelligenti per la scrittura. L’app Diario è in grado di proporre temi e riflessioni basate su eventi recenti, attività svolte, luoghi visitati o contenuti multimediali scattati nel giorno stesso.

Questa funzione, facoltativa, si basa su algoritmi locali che analizzano i dati archiviati sul dispositivo, mantenendo il rispetto della privacy. Gli utenti possono scegliere se ricevere promemoria per scrivere o impostare obiettivi di journaling, trasformando l’app in uno strumento utile anche per il benessere emotivo e la riflessione quotidiana.

Sui nuovi dispositivi, Diario beneficia di un’interfaccia grafica ripensata per sfruttare al meglio le dimensioni dei display di iPad e Mac. È ora possibile visualizzare le voci precedenti in modalità elenco, accedere rapidamente ai contenuti multimediali collegati, e sfruttare la scrittura multitasking su iPad con Apple Pencil o tastiera Bluetooth.

Su Mac, l’app si integra pienamente con le funzionalità del sistema operativo: supporta la modalità scura, il drag and drop da Finder e la dettatura vocale tramite Siri. Tutto ciò rende Diario una piattaforma versatile, adatta sia alla scrittura rapida, sia alla costruzione di archivi narrativi più articolati.

Nonostante la sua natura semplice, l’app Diario di Apple si distingue per flessibilità. Non impone strutture rigide, né richiede una scrittura quotidiana. Gli utenti possono scrivere ogni giorno o solo quando ne sentono il bisogno, inserendo contenuti multimediali o lasciando semplici pensieri.

La compatibilità con iPad e Mac amplia il potenziale dell’app, trasformandola in uno strumento che può accompagnare professionisti, studenti o semplici appassionati del journaling nel loro percorso personale.