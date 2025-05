Mercedes GLC elettrica: il futuro prende forma a zero emissioni

Uno dei modelli più attesi dell’anno. La nuova Mercedes GLC completamente elettrica verrà svelata ufficialmente a settembre in occasione del Salone di Monaco. A differenza delle versioni ibride o endotermiche viste finora, questo SUV nasce come BEV puro, sviluppato da zero attorno alla piattaforma MB.EA. Progettata specificamente per i veicoli a batteria, la sua architettura permetterà ricariche ultraveloci grazie all’adozione di un sistema a 800volt, capace di supportare una potenza massima di 320kW. L’autonomia poi, con la batteria da 94,5kWh, supererà i 600km nel ciclo WLTP.

Mercedes GLC elettrica: un concentrato di intelligenza artificiale e lusso high-tech

Le immagini dei prototipi hanno già anticipato le linee generali. Il design finale, però, resta ancora un mistero. Alcuni render realizzati da designer indipendenti, come quello firmato da Avarvarii, hanno già provato ad immaginarne le forme. L’unica certezza è che la GLC elettrica adotterà un look muscoloso e proporzioni importanti, con una lunghezza intorno ai 4,7m. Il frontale abbandonerà le griglie tradizionali per una superficie chiusa, impreziosita da fari a LED con firma luminosa a stella e una fascia luminosa che collega i gruppi ottici.

A bordo, tutto sarà pensato per offrire un’esperienza di guida digitale e immersiva. Anche se non sono ancora state diffuse immagini ufficiali degli interni, le anticipazioni parlano chiaro. Il sistema MBUX verrà aggiornato e integrato con il nuovo software proprietario MB.OS, progettato da Mercedes per interagire con l’intelligenza artificiale. Ciò permetterà al veicolo di apprendere abitudini, preferenze e percorsi del guidatore. Il tutto supportato da grandi schermi per la strumentazione e il controllo dell’ intrattenimento alla guida.

Il powertrain sarà disponibile in due configurazioni. La versione più prestazionale avrà due motori, uno per asse, per una potenza complessiva di circa 500CV e trazione integrale. È attesa anche una variante più economica con trazione posteriore e singolo motore. Restano aperte le ipotesi su una possibile versione AMG, ma solo la presentazione ufficiale potrà confermare tutti i dettagli a riguardo. Insomma la nuova Mercedes GLC elettrica promette di segnare un nuovo punto di riferimento tra i SUV premium a emissioni zero.