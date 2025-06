Dimensity 9500: ecco quando dovrebbe arrivare

Sembrerebbe proprio che MediaTek si stia preparando alla grande al lancio del suo prossimo system on chip, parliamo ovviamente del Dimensity 9500, il prossimo chip di fascia alta che verrà ovviamente utilizzato dai telefoni top di gamma di nuova generazione, oggi sembrano arrivare ulteriori informazioni riguardo la possibile finestra di lancio del chip, questi dettagli ci arrivano dal sempre ben informato Digital Chat station, il quale ha pubblicato un post su Weibo all’interno del quale esprime commenta proprio le ultime informazioni che ha racimolato in merito alla data di lancio del prodotto in questione, quest’ultima sembra essere molto più imminente di quanto ci si potrebbe aspettare.

Il periodo di lancio

Secondo l’Insider sembrerebbe che l’azienda vorrebbe presentare il suo chip top di gamma in anticipo rispetto a quello che farà la concorrente Qualcomm con il suo Snapdragon 8 Elite 2, indicando come finestra di lancio la fine di settembre, con quest’ultima che vedrà l’arrivo in contemporanea di alcuni top di gamma di nuova generazione il cui lancio verrà poi ripetuto anche durante il mese di ottobre, ciò renderebbe l’autunno del 2025 decisamente molto caldo dal momento che assisteremmo all’arrivo in contemporanea anche della nuova generazione di iPhone.

Insomma sembra che tutto sia perfettamente programmato per assistere ad un avvio anticipato della prossima generazione, sebbene ci sia da aspettarsi che non tutti i produttori siano pronti al lancio del momento che molti dei top di gamma attuali sono ancora relativamente giovani e sarebbe alquanto prematuro mandarli in pensione in favore di un dispositivo di nuova generazione, ecco dunque perché alcuni produttori potrebbero nonostante la disponibilità del nuovo chip attendere per utilizzarlo la giusta finestra di lancio abbastanza distante dall’arrivo dei loro prodotti attualmente disponibili.

Non rimane dunque che attendere per capire se la società taiwanese annuncerà qualche dettaglio riguardo l’arrivo del suo prossimo processore di ultima generazione o se resterà in silenzio fino al momento dell’annuncio.