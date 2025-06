FIAT Grande Panda: arriva la versione benzina senza elettrico

Entro la fine dell’anno, FIAT lancerà la Grande Panda a benzina con cambio manuale. Una novità che punta dritta alla pancia del mercato, pronta a fare breccia tra chi cerca una vettura essenziale, funzionale e dal prezzo contenuto. Il listino partirà probabilmente da 16.000 euro, una soglia strategica per battere la concorrenza, in particolare quella interna alla galassia Stellantis. L’attuale versione ibrida Mild Hybrid parte da 18.900 euro. Questa scelta di abbandonare temporaneamente ogni tipo di elettrificazione è destinata a far parlare. Il CEO Olivier Francois ha confermato tutto durante un’intervista a Radio24, senza però rivelare dettagli tecnici.

FIAT punta sul benzina puro

In un panorama in cui l’auto diesel appare sempre più in difficoltà, la decisione di FIAT non è affatto casuale. Chi cerca un’alternativa, senza salire su una full electric, trova nella nuova Panda a benzina una risposta concreta. A bordo, ci sarà con ogni probabilità il collaudato 1.2 litri 3 cilindri turbo da 100 CV, lo stesso della Citroen C3, costruita sulla stessa piattaforma modulare. Si ha così solo una guida diretta, classica, vera per alcuni e senza filtri elettronici. Una scelta che sembra andare controcorrente, ma che potrebbe rivelarsi vincente. La Fiat Panda torna così a parlare il linguaggio della semplicità.

Nonostante i nuovi incentivi all’elettrico promessi dal Governo, FIAT sembra credere quindi che il vero colpo di scena sia il ritorno al benzina puro. Il CEO ha parlato di prezzi allineati tra elettrico e termico, grazie all’Ecobonus, ma il mercato è fatto anche di emozioni, di necessità immediate. E oggi, chi guida ogni giorno, spesso sceglie ancora l’auto diesel. Tuttavia, la nuova Panda benzina manuale potrebbe fare breccia anche tra quei guidatori, offrendo una valida alternativa. La decisione di lanciare un modello non elettrificato potrebbe rivelarsi fondamentale per chi non vuole dipendere da ricariche o incentivi, oltre ad essere scelto da chi ancora non è pronto a lasciare le auto a combustione nel passato.