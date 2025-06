Klarna lancia l’avatar del CEO per ricevere feedback via telefono

Sembra che da Klarna non si voglia proprio rinunciare all’AI, nemmeno per ascoltare i suggerimenti degli utenti. E in effetti, dopo l’annuncio dei risultati finanziari affidato a un avatar digitale del CEO, Sebastian Siemiatkowski, non dovrebbe sorprenderci troppo che l’ultima trovata dell’azienda scandinava segua una linea simile. Da oggi, se avete un consiglio, un’idea brillante o una critica costruttiva da fare alla piattaforma, non serve mandare email o compilare form. Basta fare una telefonata. Ma non al vero CEO… all’avatar AI di Siemiatkowski.

Parla con l’AI del CEO di Klarna: esperimento o nuova normalità?

Già, avete capito bene. È attiva una linea diretta — per ora solo negli Stati Uniti e in Svezia — che permette a chiunque di chiamare un numero e parlare direttamente con una versione artificiale del fondatore di Klarna. All’altro capo del telefono, una voce sintetica vi accoglie con un messaggio di benvenuto (e vi avvisa che la chiamata sarà registrata), dopodiché siete liberi di esprimere il vostro pensiero.

L’obiettivo? Raccogliere feedback autentici, valutarli e magari, se ci azzeccate con un’idea geniale, farli arrivare davvero agli ingegneri. Dopo la chiamata, tutto ciò che dite viene trascritto e analizzato da un modello linguistico più avanzato, che valuta la qualità delle proposte e le etichetta con priorità se ritenute interessanti.

Oltre ai suggerimenti, l’AI è anche programmata per parlare un po’ della visione futura dell’azienda o raccontare qualcosa sulla storia di Klarna, ma diciamo che se volete divagare troppo, non troverete grande complicità.

Resta la domanda: questa novità è davvero utile o solo un esercizio di stile tech? Sicuramente è una trovata curiosa. L’idea di “parlare” con un CEO — anche se solo digitale — può dare a qualcuno la sensazione di essere ascoltato, magari anche preso sul serio. Ma quanto valore reale riuscirà a generare questa esperienza? Lo scopriremo presto. Intanto, se vi capita un’idea brillante, potreste sempre provarci. In fondo, è solo una telefonata.