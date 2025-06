Galaxy Buds Core

Samsung si prepara a lanciare due nuovi modelli di auricolari true wireless, secondo quanto emerso da recenti certificazioni e indiscrezioni. Si tratta dei Galaxy Buds Core e dei Galaxy Buds 3 FE, dispositivi che dovrebbero collocarsi nella fascia d’ingresso del catalogo audio dell’azienda, accanto ai già noti Buds 3 e Buds 3 Pro attesi per l’estate. I nuovi modelli, ancora non annunciati ufficialmente, confermano la volontà di coprire tutte le fasce di prezzo e offrire alternative anche agli utenti meno interessati a funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore.

Due modelli inediti arricchiranno presto l’offerta audio del marchio sudcoreano

Le prime tracce dei Galaxy Buds Core sono apparse nei database di Bluetooth SIG, l’ente di certificazione delle connessioni wireless. La documentazione menziona il supporto allo standard Bluetooth 5.3, ma non fornisce dettagli specifici su caratteristiche tecniche o design. Tuttavia, la presenza del suffisso “Core” suggerisce un modello basilare, con un set di funzionalità ridotto rispetto ai Buds 3 standard.

Parallelamente, anche i Galaxy Buds 3 FE compaiono in una certificazione simile, indicando un dispositivo leggermente più avanzato ma comunque posizionato come alternativa economica. L’etichetta “FE”, acronimo di “Fan Edition”, viene usata da Samsung per identificare prodotti più accessibili, mantenendo però una parte delle caratteristiche chiave dei modelli di punta.

Con l’arrivo di questi due modelli, la linea di auricolari Samsung si prepara a diventare ancora più articolata. In cima troveremo i Galaxy Buds 3 Pro, destinati a chi cerca un’esperienza audio completa, seguiti dai Buds 3, che offriranno una versione semplificata delle funzionalità premium. I Buds 3 FE e i Buds Core andrebbero invece a occupare le fasce più basse, puntando sull’essenzialità e sul prezzo contenuto.

L’introduzione di una versione “Core” indica anche un possibile ritorno a soluzioni minimaliste, forse prive di custodia con ricarica wireless o di comandi touch avanzati, in cambio di un’autonomia accettabile e buona compatibilità con Android. Resta ancora da chiarire se saranno presenti microfoni per le chiamate o sensori per il rilevamento automatico dell’orecchio.

Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente i Galaxy Buds Core e Buds 3 FE, ma la presenza delle certificazioni Bluetooth indica che il lancio potrebbe essere imminente. È possibile che i nuovi auricolari vengano presentati insieme alla serie Galaxy Buds 3, forse in occasione dell’evento Galaxy Unpacked previsto per la seconda metà del 2025. In tale contesto, l’azienda potrebbe aggiornare anche altri accessori legati all’ecosistema Galaxy, come smartwatch e tablet.

In attesa di informazioni ufficiali, non è escluso che i Buds Core e i Buds 3 FE possano uscire inizialmente in mercati selezionati per poi raggiungere una distribuzione più ampia. Il prezzo finale rimane sconosciuto, ma la denominazione e il posizionamento suggeriscono fasce sotto i 100 euro, almeno per il modello Core.