Samsung Galaxy Z Fold 7: si punta sull’AI per potenziare la fotocamera, il nuovo teaser

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale del Galaxy Z Fold 7, e Samsung ha iniziato a scaldare l’attesa con una serie di brevi teaser che lasciano intravedere le principali novità del dispositivo. Dopo aver mostrato un design più sottile rispetto al passato, l’ultimo video pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda si concentra ora sul comparto fotografico, segnalando un salto in avanti guidato da funzionalità AI.

Le immagini diffuse non rivelano molto, ma il messaggio è chiaro: la fotocamera del nuovo pieghevole sarà più intelligente e versatile. Secondo quanto comunicato dall’azienda, sarà in grado di riconoscere automaticamente ciò che si sta inquadrando e di adattare il comportamento dell’app Galaxy Camera in base al contesto. Il merito sarebbe della ricerca AI multimodale on-device, integrata nel sistema Galaxy AI.

Galaxy AI anche nell’app fotografica

Samsung starebbe quindi estendendo l’impiego dell’intelligenza artificiale alle funzioni fotografiche del Fold 7, andando oltre i classici miglioramenti software. La presenza di un sistema in grado di analizzare scene e soggetti in tempo reale, senza dover ricorrere a elaborazioni cloud, potrebbe migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso, soprattutto per chi utilizza la fotocamera in mobilità o in condizioni di luce variabile.

L’esperienza “Ultra” si piega in due

Nel teaser, Samsung accompagna il Galaxy Z Fold 7 con lo slogan “The Ultra experience is ready to unfold”, una frase che ha acceso speculazioni su un possibile cambiamento nella denominazione del prodotto. Anche se nelle scorse settimane si era parlato di un inedito modello Ultra da affiancare alla versione standard, le ultime indiscrezioni escludono questa ipotesi: si tratterebbe piuttosto di un riferimento alla qualità dell’esperienza complessiva, più che a una nuova variante.

Il Galaxy Z Fold 7 sarà presentato insieme al nuovo Z Flip 7, che seguirà lo stesso percorso evolutivo, ma con un formato a conchiglia. L’evento di lancio è atteso a breve, e i dettagli ufficiali non dovrebbero tardare ad arrivare.