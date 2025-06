Energia offshore XXL: la Cina svela la turbina più potente

Chi l’avrebbe mai detto che una pala eolica potesse diventare la protagonista assoluta di un racconto da record? E invece eccoci qui, a parlare di un gigante che fa sembrare minuscola perfino la Torre Eiffel. Il 12 ottobre 2024, in quel di Fuzhou (Cina), la Dongfang Electric Corporation ha alzato il sipario su qualcosa di veramente fuori scala: una turbina eolica offshore da 26 MW, la più potente mai realizzata al mondo. E no, non è solo un numero da brochure.

26 MW e pale da 150 m: l’eolico diventa extra large

Di recente, questa colossale turbina ha superato un altro step fondamentale: i test statici delle sue pale, lunghe 150 metri. Immaginatele affrontare venti fortissimi, pioggia gelata, magari anche un po’ di neve: niente da fare, ha passato tutto senza battere un bullone. E considerando che le pale sono uno dei punti più delicati di un impianto eolico, si tratta di una conferma importante.

Il settore dell’eolico offshore è un po’ come una corsa tra supereroi dell’ingegneria: chi fa la turbina più alta, più potente, più resistente. E Dongfang Electric questa volta ha davvero spinto l’asticella più in alto di tutti. La loro nuova creatura, con un diametro di rotore di 310 metri e un’area di copertura grande come 10 campi da calcio, è pensata per operare là dove il vento non scherza: mari aperti, velocità sopra gli 8 metri al secondo, zero riparo.

E non è solo questione di potenza. Questa turbina è una macchina pensata per durare e resistere. Ha una struttura sigillata contro la corrosione marina, doppie tecnologie anti-tempesta per affrontare anche tifoni categoria 17 e un sistema produttivo completamente autonomo: oltre 30.000 componenti, tutti progettati e controllati internamente.

A regime, una sola turbina potrebbe produrre 100 milioni di kWh all’anno. Tradotto? Energia sufficiente per 55.000 famiglie e un taglio stimato di 30.000 tonnellate di CO₂. Insomma, dietro le dimensioni colossali, c’è un messaggio chiaro: l’energia pulita non solo può competere con le fonti tradizionali, può anche stupire.