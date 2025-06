Very Mobile lancia una PROMO LOW COST: 5G a soli 4,99 euro

Very Mobile lancia una sfida nel mondo della telefonia mobile con una proposta pensata per chi cerca tanto traffico, prestazioni elevate a un super prezzo. Dal 12 giugno 2025 è partita infatti una nuova campagna SMS destinata ad alcuni ex clienti selezionati. L’invito nel messaggio è chiaro. L’ operatore chiede di tornare in Very con una promo che include 200GB, minuti e SMS illimitati a soli 4,99€ al mese. A sorprendere però non è solo il prezzo, tra i più bassi sul mercato, ma l’inclusione gratuita del 5G, che fino a pochi giorni fa era riservato solo a tariffe più costose.

Very punta sul 5G e su un’offerta stabile: “per sempre” a meno di 5 euro

L’offerta di Very Mobile, attivabile entro il 22 giugno 2025, non prevede né costi di attivazione né spese per la SIM, fisica o digitale. Il processo è semplice. Il cliente deve richiedere la portabilità e utilizzare un codice personale ricevuto via SMS, da inserire online o da mostrare nei negozi. Rispetto alle campagne precedenti, non è incluso il primo mese gratuito, ma il 5G “full speed” rappresenta comunque una novità importante soprattutto per questo prezzo. La navigazione raggiunge una velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload, a patto di avere un dispositivo compatibile e trovarsi in una delle aree coperte da rete WindTre.

L’offerta si distingue non solo per il prezzo bloccato, dichiarato “per sempre”, ma anche per la quantità di servizi compresi. L’app Very consente infatti di gestire la propria linea, attivare la ricarica automatica ed eventualmente aderire all’iniziativa “Porta un amico”, che premia con ricariche omaggio fino a 15€. In roaming UE si possono usare tutti i minuti e gli SMS senza sovrapprezzi, mentre il traffico dati è soggetto a un limite mensile di 6,30GB. Al superamento, il costo è di circa 0,1549 cent/MB.

Servizi come VoLTE, hotspot, Wi-Fi Calling, RingMe e Ti ho cercato sono inclusi senza costi in più. La sicurezza della linea è garantita dall’attivazione bloccata di default per i servizi a pagamento. Anche l’identificazione è più semplice. Poiché chi acquista online può scegliere tra SPID o CIE, evitando la videoidentificazione tradizionale.