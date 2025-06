La banda Whatsapp ora colpisce anche su Telegram: attenti alla truffa

Tutti coloro che utilizzano WhatsApp nelle ultime settimane potrebbero essere incappati nello strano messaggio che conteneva il proprio interno una semplice richiesta di tempo per poter scambiare due chiacchiere, come probabilmente saprete dietro quel messaggio si celava una truffa bella e buona che puntava a ingannare la vittima per poter rubare tutti i soldi presenti nel conto corrente, a quanto pare la truffa in questione ha deciso di cambiare target e ora sta spopolando anche su Telegram, dunque se siete soliti utilizzare anche la piattaforma tinto di azzurro prestate attenzione dal momento che è più il pericolo è arrivato anche lì.

Truffa bancaria e ingannevole

La truffa in questione si mostra con un semplice messaggio che i truffatori utilizzano per riuscire a risultare affidabili e amichevoli agli occhi della loro vittima, spesso questi truffatori si spacciano come operatori in collaborazione con YouTube che cercano di aumentare le visualizzazioni offrendo dei banali lavoretti da compiere in pochi minuti in cambio di un compenso in denaro piccolo ma immediato, generalmente questa truffa si palese si svolge in più step alla fine dei quali però i truffatori vi chiedono di fare un investimento di qualche centinaia di euro per vedere poi i vostri soldi magicamente moltiplicati, alle volte i bonifici arrivano veramente dopo aver compiuto qualche piccolo lavoretto indicato dai truffatori, si tratta però dell’ennesimo stratagemma pensato per conquistare la vostra fiducia con l’inganno, magari quei soldi provengono già da altri utenti che sono stati precedentemente truffati.

Dunque, se anche voi doveste ricevere questo messaggio e magari lo avete ricevuto anche su WhatsApp, fate esattamente la stessa cosa che avete fatto in precedenza, bloccate tutto, non rispondete e segnalate il tutto come spam in modo da permettere alle autorità di vedere il pericolo e rimuoverlo subito Anche da Telegram, ricordate che chi vi promette facili guadagni sul web al 100% vuole solo imbrogliarvi.